Обращение общественных организаций и расследование журналистов позволили прекратить хорошо отлаженную схему "распила" бюджетных средств при внедрении систем оповещения в общинах.

Под давлением общества, Павлоградская и Жовтоводская общины Днепропетровской области, а также Донецкая община Харьковской области отменили тендеры по завышенным ценам.

Однако в Богдановской общине Днепропетровской области провели закупку (UA-2025-06-12-001354-a), и надеялись поделить бюджетные средства, но что-то пошло не так и участия в тендере появились конкуренты. Цена с 3,2 млн грн была снижена до 2,3 млн грн и есть все подозрения, что тендер отменят.

А вот в Новониколаевской общине, Запорожской области снова рассматривают победителем тендера ООО «АЙТИ ТЕХ КОМПАНИ» компанию, которая принадлежит к «орбите» Котову Е., являющемуся владельцем и директором ООО «НПФ «Бранд Мастер».

Поговаривают, что именно Есть. Котов является организатором схемы перерасхода бюджетных средств общинами через связанные с ним компании, занимающиеся пожарной безопасностью. Именно эти компании являются торпедами производителя системы оповещения ООО НПФ «Бранд Мастер» в общинах, ведь этот же производитель продает им свое пожарное оборудование.

Стоит напомнить, что в июне текущего года АМКУ отменил тендер, II очередь, в Новониколаевке, где участником была та же кампания ООО «АЙТИ ТЕХ КОМПАНИ».Как оказалось, что компании (ФЛП «Гаврицкий Константин Сергеевич», ООО «НПФ «Бранд Мастер», ООО «Бранд Мастер Плюс», ООО «Айти Тех Компани», ООО «МАСЦО-Проект», ООО «ВСЕЛЕННАЯ ТЕЛЕКОМ», Государственные системы безопасности Украины представительство комитета правовой защиты Украины, ООО «НИ «ХОЛДИНГ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧС» и другие) не имеют статуса критически важных, а их работники скрываются от мобилизации. Журналисты также сообщали, что лично Премьер-министр Шмигаль дал поручение провести тщательные проверки.





Но вернемся к системам оповещения и проведения тендеров по их закупке.

Уже сегодня Павлоградская община, Днепропетровской области вновь вернулась к закупке систем оповещения по завышенным ценам, с ожидаемой стоимостью 4,2 млн грн за 5 систем (закупка UA-2025-07-08-010458-a). Для сравнения, за 6 таких систем в Богдановской общине установили ожидаемую стоимость 3,2 млн. грн., а цена предложенная во время тендера составила 2,3 млн. грн. Однако, если сравнить, что Макаровское общество Киевской области закупило 30 систем ООО «НПФ «Бранд Мастер» за 7 млн ​​грн (тендер UA-2024-05-08-010978-a), то становится очевидной большая разница в ценах.





Вербковская община того же Павлоградского района Днепропетровской области бьет все рекорды в перерасходах бюджетных средств. За одну систему оповещения мощностью 1200 Вт ожидаемая стоимость составляет 1,83 млн грн. (закупка UA-2025-07-08-012265-a). При этом цена изготовителя за такую ​​систему составляет 280 тыс. грн. Расчеты показывают, что ожидаемая стоимость завышена в три раза, ведь система вместе с автоматизированным рабочим местом (АРМ), монтажными работами и прибылью подрядчика стоит около 650 тыс. грн.

Так что общественность и журналисты, вместе с правоохранительными органами и ГАСУ, будут следить, как состоится тендер в Павлограде и Вербковцах.

Есть все основания полагать, что в дальнейшем будущем, и Донецкая община на Харьковщине и Жовтоводская община на Днепропетровщине могут снова вернуться к проведению тендеров по тем же завышенным ценам, что и раньше.







