Народный депутат Петр Порошенко пиарится на ремонте сельской дороги в Винницкой области, проведенном за бюджетные средства, которую повредили грузовые автомобили его же сахарного завода. При этом, во время каденции на посту президента в сотнях ОТГ не ремонтировались дороги из-за постоянных коррупционных скандалов вокруг в то время руководства государства.

Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких в своем сообщении, пишет ТСН .

Валентин Гладких отмечает, что лидер фракции «ЕС» Петр Порошенко в погоне за уменьшением своего антирейтинга в 75% пиарится на самых маленьких вещах, в том числе на мелких ремонтах дорог в Винницкой области.

«Один из самых богатых олигархов страны с активами в 1,5 миллиарда долларов, самый богатый депутат, зарабатывающий больше, чем весь Европарламент, Петр Порошенко на всю страну пропиарился куском асфальта, постеленного за бюджетные деньги в селе Винницкой области. Мелкая, на первый взгляд, история разоблачает полную политическую деградацию Порошенко как политика. Даже в такой простой вещи, как лоскут асфальта в селе Городковка Винницкой области, Порошенко не мог не урвать выгоды для себя. Дорога была положена за бюджетные деньги возле завода Порошенко, недалеко от улицы, которую тот назвал своей фамилией», – утверждает эксперт.

Гладких рассказывает, что сельская дорога не ремонтировалась много лет, однако причина ее состояния – повреждение транспортом предприятия олигарха.

«Разбитая будто после бомбардировки, по словам самого Порошенко, сельская дорога не ремонтировалась 30 лет. Подтверждают слова гетмана и местные жители: были сплошные ямы. Но, в отличие от седовласого, уточняют причину: путь разбили огромные фуры сахарного завода Порошенко. То есть, этот политик пропиарился на ремонте дороги, которую по сути разваливал 30 лет. Но сам «ледоколам» при своей каденции не смог направить ни копейки на асфальт в селе, которое кормит всю семью Порошенко», – пишет Гладких.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что во времена своей каденции этот путь как и многие другие Порошенко так и не смог сделать.

«Почему же олигарх так и не смог при своем президентстве совершить нормальные дороги? Наверное, мешали коррупционные дела. Чего только стоит скандал с главой «Укравтодора» Славомиром Новаком, которого сейчас судят в Польше за коррупцию. Порошенко всячески поддерживал активность Новака, принимавшего взятки в размере, превышающем миллион евро. Поэтому неудивительно, почему «Укравтодор» при Порошенко выполнил всего 50% плана Государственной целевой программы развития дорог», – отмечает эксперт.

Гладких подчеркивает, что при своем президентстве Порошенко не сделал ничего для Городковки (населенный пункт где расположена дорога – прим. ред) и сотен таких же ОТГ, однако сейчас он там проводит свою pr-кампанию.



«Сегодня пришло время пиариться и спасать рейтинг. Поэтому и вид Петра Алексеевича несколько ничтожен: как тогда, когда похвастался российским трофеем, даже не поняв что затрофеил украинский дрон», - резюмирует Гладких.

Как сообщалось ранее, народный депутат Петр Порошенко так и не выполнил свое обещание восстановить музей Шухевича, разрушенный "шахедом" в январе 2024 года.