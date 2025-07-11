Временная следственная комиссия по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах начинает проверку эффективности работы антикоррупционных органов. По словам народного депутата Сергея Власенко, из-за недавнего аудита НАБУ и обнародованных в СМИ компрометирующих фактов, ВСК планирует заслушать Генерального прокурора и расширить перечень приглашенных руководителей силовых структур, – передает УНН.

«Учитывая недавний аудит НАБУ, а также ряд освещенных СМИ в последнее время компрометирующих фактов, вопросов эффективности, ВСК возьмет в свою работу и вопрос анализа работы НАБУ и САП», — заявил Власенко.

Народный депутат сообщил, что на ближайшее заседание следственной комиссии пригласят генерального прокурора, чтобы услышать его мнение о работе всей правоохранительной системы.

«Генпрокурор является лицом, хорошо знающим результативность каждого правоохранительного органа. Далее возможно заслушивание руководителей других правоохранительных органов. Привлечем к работе общественность и представителей юридического сообщества», – подчеркнул он.

По словам Власенко, заседание ВСК состоится на следующей неделе.

Напомним, Комиссия по проведению внешнего независимого аудита проверила деятельность Национального антикоррупционного бюро с марта 2023 года по ноябрь 2024 года.

Несмотря на оценку Комиссии работы НАБУ как «умеренно эффективной», эксперты обратили внимание на многочисленные критические недостатки и нарушения. В частности, на то, что в Бюро хронически сливают информацию и не проведено ни одного результативного уголовного расследования по результатам этого. Кроме того, штат НАБУ постоянно растет, но, несмотря на это, детективы и руководство постоянно жалуются на нехватку рук на «большие» расследования. И, самое главное, в 2023 году Бюро выдвинуло одно подозрение в сфере обороны, а в 2024 – ни одного.

Также эксперты отмечали низкую экономическую эффективность НАБУ. «По публичным данным, в 2024 году из государственного бюджета выделено на содержание НАБУ 1,9 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров аж… 823 млн. грн. То есть потрачено в 2,2 раза больше, чем возвращено государству!» – отмечали эксперты.

Ранее ряд СМИ также опубликовал расследования возможных нарушений в работе антикоррупционных органов и о скандалах, связанных с сомнительными доходами, покупкой элитной недвижимости на родственников по заниженным ценам и интимные отношения со свидетелями.