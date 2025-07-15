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Отвода судьи Анны Вронской требуют участники процесса в Кассационном хозяйственном суде города Киева, в котором представители фармкомпании «Дарница» пытаются взыскать почти 200 миллионов гривен с Борщаговского химико-фармацевтического завода. Как следует из их заявлений, карьера судьи напрямую связана с бывшим заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым, используя свое влияние на назначение судей, сформировав настоящую «теневую» систему судебной власти, действовавшую в интересах как окружения Петра Порошенко, так и Виктора Медведчука.

Наиболее резонансным делом, обращенным судьями, близкими к Филатову, считается отчуждение украинского участка нефтепровода «Самара-Западное направление», который в итоге оказался в собственности Медведчука. Еще одна интересная сделка того времени: покупка фармацевтической фирмой «Дарница» у киевской городской власти 29,95% акций конкурента – Борщаговского ХФЗ, вопиющая незаконность которой осталась «незамеченной» для Антимонопольного комитета. Возможно, это решение продавал владелец «Дарницы» Глеб Загорий, который в то время был избран в Верховную Раду по спискам «Блока Петра Порошенко», а может, этому посодействовала и заместитель председателя АМКУ Мария Нижник, которая со сменой власти в стране оказалась партнером Алексея Филатова в юридической фирме «Экво».

Сейчас компания «Экво» представляет интересы «Дарницы» в кассационном суде, при этом на рассмотрении у судьи, назначенной на должность именно во время работы Филатова в администрации Порошенко. Кроме того, судью Вронске и адвокату Филатову связывают многолетние личные и профессиональные отношения: совместное обучение в Институте международных отношений, работа в одной юридической фирме «Василий Кисиль и партнеры», а также регулярное участие в совместных мероприятиях, в том числе при поддержке международных организаций. Кроме того, до своего назначения судьей Анна Вронская работала заместителем министра экологии по евроинтеграции – на эту должность ее рекомендовал Игорь Шевченко из фирмы «Астерс», адвокаты которой оказывают сейчас правовую помощь фирме «Дарница», в том числе и по делу №910/4707/21.





По мнению ответчиков, все эти обстоятельства уже подвергают сомнению беспристрастность и объективность судьи Вронской и нарушают принцип справедливого судебного разбирательства, гарантированный Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека. Ее же отвод будет тестом, насколько те теневые структуры, которые начали формироваться еще при Януковиче, сохраняют власть над судейским корпусом Украины.