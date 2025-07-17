Возможные перерасходы бюджетных средств при внедрении систем оповещения в общинах стали предметом рассмотрения, что повлекло за собой поручение Премьер-министром Украины от 12.07.2025 года №15522/45/1-25, о проведении расследования Министерством внутренних дел и осуществлении проверки Государственной аудиторской службой Украины.



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Контроль за исполнением этого поручения возложен на Вице-премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Инициаторами таких мер стали общественные организации и народные депутаты Верховной Рады Украины.

















В последнее время общественность обратила внимание на сомнительные тендеры, где можно заподозрить сговор коммерческих структур с общинами. Также в центре внимания оказался производитель пожарного оборудования ООО НПФ «Бранд Мастер» и его владелец и директор Евгений Котов.



При разработке проектов, в нарушение требований Руководства по определению стоимости строительства, Приказа Министерства развития общин и территорий Украины от 25.06.2021 года №162 и Приказа Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 20.02.2020 года №275, заказчиком предусматриваются завышенные на 200-3 общины закупают системы оповещения.

При этом составляется тендерная документация и требования к участникам таким образом, что сужается круг участников и отсутствует конкуренция. Например, заказчик (община) требует фантастическое количество разнообразных сертификатов, которые потенциальные участники в короткие сроки просто не могут получить и предоставить для участия в тендере.

Перерасход бюджетных средств достигает десятков миллионов гривен в Донецкой общине, Изюмского района Харьковской области, Павлоградской, Богдановской, Вербковской, Жовтоводской общинах Днепропетровской области, Новониколаевской общине Запорожской области и многих других.





Во всех случаях разработчики проектов ФЛП «Гаврицкий Константин Сергеевич» и ООО «МАСЦО-Проект», предусматривающие оборудование ООО «НПФ «Бранд Мастер».

Также журналисты и общественность говорят, что оборудование ООО «НПФ «Бранд Мастер» не отвечает требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 27 сентября 2017 года № 733 и Приказа Министерства внутренних дел Украины от 8 февраля 2018 года №93, в частности из-за отсутствия возможности интеграции в территориальную автоматизированную систему определения источники и т.д.



Победителями тендеров становятся компании, занимающиеся устройством пожарного оборудования в стране и связанные с компанией ООО «НПФ «Бранд Мастер» – ООО «Айти Тех Компани» ООО «Витязь-КБ», Государственные системы безопасности Украины представительство комитета правовой защиты Украины, ООО «АГНИ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧС».

СМИ уже получили информацию, правоохранительные органы возбудили уголовные производства. Если будет доказано наличие коррупционной составляющей – участники могут получить подозрения.



Для борьбы с коррупционерами от Правительства предоставлено поручение Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК) относительно проверки сотрудников компаний на предмет призывного возраста, уклонения от мобилизации.





Также Премьер-министр Украины поручил провести проверку контрактов на разработку проектов для Днепропетровской, Винницкой, Сумской, Одесской и Запорожской областных военных администраций по завышенным ценам.

Журналисты сообщали, что перерасходы бюджетных средств в этом случае также могут достигать миллионов гривен, поскольку областные администрации при формировании ожидаемой стоимости, в нарушение вышеупомянутых приказов Минрегионстроя №162 от 25.06.2021 года, №275 от 18.02.2020 года. перерасходам бюджетных средств.