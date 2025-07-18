Дело главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина раскрыло двойные стандарты «антикоррупционеров». Вместе с тем оно является сигналом всем профессиональным активистам о неизбежной ответственности за совершенное.

Об этом говорится в материале «Информатора».

«История Шабунина – диагноз системе двойных стандартов, где под прикрытием «антикоррупции» оказывается политическое давление, незаконное лоббирование интересов отдельных приближенных к НАБУ персонажей и такое же финансовое обогащение и избегание ответственности. Решение суда по Шабунину должно стать сигналом для всех профессиональных активистов: «антикорапшн» не избавляет от ответственности», – говорится в публикации.

Авторы отмечают, что Виталий Шабунин с 2013 года возглавляет ОО «Центр противодействия коррупции», которое только за последние три года получило более 3,5 млн долларов преимущественно от западных доноров. Большинство этих средств тратилось на внутреннюю деятельность, в том числе через счета ФЛП, зарегистрированного на самого Шабунина.

Значительную часть критики вызывает не только финансовая деятельность ЦПК, но и его непубличное сотрудничество с НАБУ, а также влияние на кадровые назначения и публичные кампании.

«Его ЦПК непосредственно связан с официальной системой «антикорапшну»: оказывает «медийную поддержку» расследованиям НАБУ. По словам экспертов, так происходит, когда Бюро нужно прикрыть отсутствие улик», – сообщают журналисты.

Отдельное внимание в статье уделено роли НАБУ в защите Шабунина, которое на всех этапах дела оказывало неизменную поддержку своему «соучредителю».

Во-первых, подчеркивают журналисты, НАБУ пыталось «похоронить» собственные расследования, которые вынуждено было вести в отношении Шабунина.

Во-вторых, по данным издания, адвокатом Шабунина стал бывший детектив Бюро Рокунь. В 2018 году он был причастен к организации незаконной слежки за синагогой, а через год – и в ЕСПЧ. Тогда НАБУшники втянули Украину в международный скандал, поскольку действовали вне правового поля. Как выяснилось сейчас, Рокунь еще и не знает элементарных норм уголовно-процессуального законодательства.

В-третьих, НАБУ фактически поделилось материалами своего производства с Шабуниным и его адвокатом, несмотря на законодательный запрет. Речь идет о протоколах допросов Новикова и Сытника, которые Рокунь пытался приобщить к материалам дела Шабунина во время суда.

Авторы статьи напоминают, что ключевым элементом дела стала фиктивная служба Шабунина в 207 батальоне территориальной обороны. Активист за весь период службы появлялся в батальоне всего несколько раз. Между тем получал не только обычное денежное довольствие – более 20 тыс. грн, но и «боевые» надбавки – до 30 тыс. грн ежемесячно. Его никогда не видели на передовой, но постоянно встречали в киевских ресторанах.

В материале отмечается, что к делу причастен также Дмитрий Шерембей – соратник Шабунина, трижды судимый за кражи, также служивший в 207 батальоне и получавший боевые выплаты, не появляясь в части. Именно он был замешан в скандале с автомобилем, который Шабунин получил для армии, а использует, по данным издания, для личных нужд. Дела по Шерембею и мошенничеству с автомобилем ждут своих подозрений, которые должны быть объявлены в ближайшее время.

Как известно, 11 июля 2025 года ДБР объявило Шабунину подозрение по двум статьям – уклонение от службы и мошенническое завладение имуществом.