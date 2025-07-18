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Руководство "Укргидроэнерго" во времена Игоря Сироты системно передавало миллиардные контракты на защиту гидроэлектростанций компаниям со скандальным прошлым, которые не имели никакого опыта в соответствующих работах Политика 202 со скрытыми сметами и без должного контроля со стороны общественности.

Как утверждается в материале Екатерины Одарченко , одна из таких компаний - житомирская ЧП "Элитстрой-1" - раньше занималась скромными работами вроде прочистки труб в детсадах, а ныне получила от "Укргидроэнерго" контракт на 4,19 млрд грн на строительство защиты Днестровской ГАЭС. Учредители фирмы связаны с группировкой "Чепчики", а сама компания фигурирует в ряде уголовных дел. "Материалы, которые поставляет для "Укргидроэнерго" эта компания, значительно дороже рыночных. Хотя все материалы они добывают или покупают в Житомирской области, и себестоимость у них должна быть значительно меньше", - отмечает Екатерина Одарченко.

Еще одним подрядчиком стала компания ООО "СК "Адамант", ранее входившая в орбиту экснардепа Максима Никитася. По словам журналистов, эта структура получила контракт стоимостью 4,36 млрд грн без всякого конкурса, хотя фигурирует в по меньшей мере 42 уголовных производствах. Соглашение было подписано без открытых торгов, и детали контракта.

Среди стабильных подрядчиков также называют компании "Укрсталь Конструкция" и "Глобал Солюшнс". Первая, принадлежащая олигарху Виталию Гайдуку, получала государственные средства для работы на Кременчугской, Киевской ГЭС и ГАЭС. Вторая, появившаяся только в 2021 году "Глобал Солюшнс", в 2024 уже выполняла подряд на 394 млн грн. Директор компании Юрий Руссу когда-то баллотировался от "Оппоблока".

"Соучредительница Екатерина Кудренко связана с проектами, имевшими большие заказы от столичного КП "ГИОЦ", который контролировался зятем лидера ОПЗЖ Юрия Бойко Сергеем Горовым. Таким образом, несмотря на короткий срок существования, "Глобал Солюшнс" быстро стала частью "большой игры" на многомиллионный.