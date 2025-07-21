Перерасход бюджетных средств в Кременчугском городском совете при закупке системы оповещения может привести к международному скандалу

Сюда присоединили польскую компанию производителя систем оповещения Digitex.





Об этом сообщает портал Акценты . Публикуем текст без поправок и комментариев. Редакция не несет ответственности за данные и информацию, обнародованную другими СМИ.

Как стало известно, Генеральная прокуратура Украины 03.12.2024 года взяла на контроль уголовное производство №24024170000000145 за нарушение требований действующего законодательства Кременчугским городским советом при закупке системы оповещения. Говорят, что речь идет о изделиях польского производителя компании Digitex.











В 2024 году проводился тендер на закупку систем оповещения



. "Оптима Комплекс" (директор Коцила С.) и ООО "IT-Интегратор" (директор Гончаров О.) заранее разработали проект на устройство систем оповещения, где предусмотрели и согласовали цены на системы завышенные на 600%.





В настоящее время досудебное расследование продолжается, сделаны соответствующие запросы от Генеральной прокуратуры Украины в правоохранительные органы Польши. С официального сайта Digitex усматривается, что у них есть дилерские сети в Украине, Казахстане, Узбекистане.

ООО "Укржелдоравтоматика", которая является официальным дистрибьютором компании Digitex, подтвердила, что они действительно участвовали в Кременчугском тендере, но их предложение на оборудование Digitex было значительно ниже ожидаемой стоимости и предложений других участников тендера.