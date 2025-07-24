Из-за коррупционности руководства НАБУ сейчас трудно защищать эту институцию. Независимое Бюро необходимо, но его руководство должно уйти – независимо от дальнейшей судьбы закона. Об этом написал защитник Мариуполя, бывший заместитель начштаба 12 бригады «АЗОВ» НГУ Богдан «Тавр» Кротевич, пишет 24 канал.

«НАБУ как независимый орган необходим. Отдельно хотел бы отметить, что я глубоко имел в виду руководство НАБУ. Просто они там благодарности выписывают какие-то в интернетах. Так вот, отбросы галимые, именно из-за вашей коррупционности и гнили, сейчас так трудно защищать эту структуру и институцию, которая должна была работать правильно», – написал он.

Он подверг критике публичные «благодарности» и пиар в соцсетях со стороны представителей НАБУ и подчеркнул, что руководство Бюро должно оставить должности с позором – независимо от дальнейшей судьбы закона.

«Свое «спасибо» засуньте себе глубоко и надолго. И даже если закон отменят, все руководство НАБУ должно свалить с позором», – резюмировал защитник Мариуполя.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414. Документ поддержали 263 нардепа. Закон вступил в силу.

Ранее СБУ и ОГП провели спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ, в рамках которой было обнаружено, что ряд детективов сотрудничали с рф, в частности с фсб, а беглый нардеп от ОПЗЖ и агент спецслужб россии Федор Христенко оказал значительное влияние на Бюро.