Российские пропагандисты и СМИ одобрительно отреагировали на протесты в Украине. Они призвали украинцев продолжить митинги и свергнуть украинскую власть, а Америку – прекратить финансирование Украины и предоставление оружия.

Об этом пишет ТСН.

Так, пропагандистка Ольга Скабеева на своем Телеграмм канале призвала украинцев «изгнать Президента Украины»

«В Киеве вспыхнули масштабные протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и положить конец войне. Молодец украинский народ! Выгоните его из кабинета! И Америка должна прекратить финансирование и отправку оружия!» – написала пропагандистка.

Пропагандист Владимир Соловьев регулярно публикует в своем Телеграмме канале сообщения об акциях, ожидая, что украинцы свергнут «коррумпированный режим».

Не остался в стороне Анатолий Шарий, который напомнил о том, что у Украины есть история массовых протестов, которые перерастали в революции.

«Митинги проходят вопреки запрету массовых собраний в условиях военного положения – как раз тогда, когда Киев добивается продолжения помощи и поставок оружия от ЕС. Украина имеет историю массовых демонстраций, которые уже перерастали в успешные революции, сметая коррумпированные и авторитарные режимы», – подчеркнул он.

Пропагандистское издание Russia News вышло с заголовком «Новый Майдан: протесты (на) Украине разгораются еще больше, тысячи людей вышли на митинг в Киеве».

В то же время Царьград сообщил: «Началось: (На) Украине готовят новый майдан. Киев вспыхнул, и уже не от русских ракет. Зеленского приговорили».

Вчера ГУР МОУ сообщило, что Россия, в частности спецслужбы и пропагандисты кремля, намерена использовать протесты против Закона №12414 для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной агрессии.

Также в Службе внешней разведки Украины отметили, что противник начал масштабную информационную операцию против Украины с использованием фактора антикоррупционных протестов в Украине. По полученной СЗРУ информации, к указанной операции кроме федеральных ресурсов кремль активно привлекает пул подконтрольных медиа, блоггеров, инфлюэнсеров в странах Запада.