В разгар скандалов вокруг антикоррупционных органов руководитель Госавиаслужбы Александр Бильчук, по словам журналиста Евгения Плинского, сделал шаг, что может иметь катастрофические последствия для Украины.

Он передал "эталонную" техническую документацию на обслуживание военных вертолетов Ми-8МТВ коммерческой компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Это решение не только создает монополию, но и, по утверждению журналиста, может полностью лишить Украину контроля над ремонтом собственных вертолетов в условиях войны.

Об этом журналист Евгений Плинский пишет на своей странице в сети Фейсбук.

Схема под прикрытием: стратегические документы в чужие руки?

Журналист Евгений Плинский в своем Facebook-сообщении раскрыл, по его мнению, "откровенно преступную схему", которую руководитель Госавиаслужбы Александр Бильчук якобы реализовал "под прикрытием скандала вокруг НАБУ". Плинский утверждает, что об этой схеме он предупреждал общество давно, и "Бильчук и его партнеры готовились почти год". Более того, этот "сценарий" был известен даже главе СБУ Василию Малюку, который информировал о нем Премьер-министра в своем письме.

"Что же сделал Бильчук?", - риторически спрашивает Плинский и объясняет: руководитель Госавиаслужбы издал распоряжение о передаче "эталонного экземпляра" технической документации на обслуживание и сопровождение вертолетов Ми-8МТВ (модели: Мы-8МТВ-1 и Мы-17-1В) коммерческой компании. Это означает, что теперь эта компания имеет "монопольное право на распоряжение этой документацией, а фактически — и на обслуживание всех указанных вертолетов".

Главная "измена": потеря контроля над военными вертолетами

По словам журналиста, самая большая проблема не только в создании монополии. "Главная измена - даже не в создании монополии, а в том, что Бильчук отдал эту техническую документацию иностранной компании AAL Group Ltd, которая зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах", - отмечает Плинский.





Это решение вызвало настоящую "встряску" на вертолетном рынке Украины, ведь "в условиях войны мы позволили вывезти из Украины всю техническую документацию на вертолеты Мы-8МТВ".

Евгений Плинский бьет тревогу, утверждая, что "все говорят, что после этого решения Бильчука эта документация потеряна для нас навсегда и больше никогда не вернется в Украину". Теперь судьба ремонта украинских военных вертолетов будет зависеть от частной компании из ОАЭ. "То есть будут ремонтироваться военные вертолеты — будут решать какие-то люди в ОАЭ, ведь теперь эта документация не наша, а их", — отмечает журналист, подчеркивая критичность ситуации.

Украинские предприятия проигнорированы: кто стоит по схеме?

Особое возмущение вызывает тот факт, что заявки на получение этой стратегически важной документации подавались как украинскими частными компаниями, так и государственными предприятиями. "Но Глава ГАСУ принял решение в пользу иностранной структуры, и мы фактически потеряли любой механизм влияния на эти полномочия", - констатирует Плинский.

По его мнению, единственной структурой, которая сможет пользоваться этой документацией, является упомянутая в письме Главы СБУ компания "Украинские Вертолеты", представители которой "считаются близкими к AAL Group Ltd из ОАЭ". Это наводит на мысль о возможном сговоре и лоббировании интересов определенных компаний.

Срочное вмешательство: спасать "стратегические" вертолеты

Журналист призывает к немедленному реагированию: "Сейчас необходимо срочное вмешательство нового Премьер-министра Юлии Свириденко для недопущения потери Украиной пакета документации на стратегически важные вертолеты Ми-8МТВ (модели Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1В)".

Этот скандал может иметь серьезные последствия для обороноспособности Украины, ведь потеря контроля над технической документацией для обслуживания военных вертолетов в разгар войны недопустима. Общество ожидает быстрой и решительной реакции властей на эту ситуацию.







