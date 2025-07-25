Он передал "эталонную" техническую документацию на обслуживание военных вертолетов Ми-8МТВ коммерческой компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Это решение не только создает монополию, но и, по утверждению журналиста, может полностью лишить Украину контроля над ремонтом собственных вертолетов в условиях войны.
Об этом журналист Евгений Плинский пишет на своей странице в сети Фейсбук.
Схема под прикрытием: стратегические документы в чужие руки?
Журналист Евгений Плинский в своем Facebook-сообщении раскрыл, по его мнению, "откровенно преступную схему", которую руководитель Госавиаслужбы Александр Бильчук якобы реализовал "под прикрытием скандала вокруг НАБУ". Плинский утверждает, что об этой схеме он предупреждал общество давно, и "Бильчук и его партнеры готовились почти год". Более того, этот "сценарий" был известен даже главе СБУ Василию Малюку, который информировал о нем Премьер-министра в своем письме.
"Что же сделал Бильчук?", - риторически спрашивает Плинский и объясняет: руководитель Госавиаслужбы издал распоряжение о передаче "эталонного экземпляра" технической документации на обслуживание и сопровождение вертолетов Ми-8МТВ (модели: Мы-8МТВ-1 и Мы-17-1В) коммерческой компании. Это означает, что теперь эта компания имеет "монопольное право на распоряжение этой документацией, а фактически — и на обслуживание всех указанных вертолетов".
Главная "измена": потеря контроля над военными вертолетами
По словам журналиста, самая большая проблема не только в создании монополии. "Главная измена - даже не в создании монополии, а в том, что Бильчук отдал эту техническую документацию иностранной компании AAL Group Ltd, которая зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах", - отмечает Плинский.
Это решение вызвало настоящую "встряску" на вертолетном рынке Украины, ведь "в условиях войны мы позволили вывезти из Украины всю техническую документацию на вертолеты Мы-8МТВ".
Евгений Плинский бьет тревогу, утверждая, что "все говорят, что после этого решения Бильчука эта документация потеряна для нас навсегда и больше никогда не вернется в Украину". Теперь судьба ремонта украинских военных вертолетов будет зависеть от частной компании из ОАЭ. "То есть будут ремонтироваться военные вертолеты — будут решать какие-то люди в ОАЭ, ведь теперь эта документация не наша, а их", — отмечает журналист, подчеркивая критичность ситуации.
Украинские предприятия проигнорированы: кто стоит по схеме?
Особое возмущение вызывает тот факт, что заявки на получение этой стратегически важной документации подавались как украинскими частными компаниями, так и государственными предприятиями. "Но Глава ГАСУ принял решение в пользу иностранной структуры, и мы фактически потеряли любой механизм влияния на эти полномочия", - констатирует Плинский.
По его мнению, единственной структурой, которая сможет пользоваться этой документацией, является упомянутая в письме Главы СБУ компания "Украинские Вертолеты", представители которой "считаются близкими к AAL Group Ltd из ОАЭ". Это наводит на мысль о возможном сговоре и лоббировании интересов определенных компаний.
Срочное вмешательство: спасать "стратегические" вертолеты
Журналист призывает к немедленному реагированию: "Сейчас необходимо срочное вмешательство нового Премьер-министра Юлии Свириденко для недопущения потери Украиной пакета документации на стратегически важные вертолеты Ми-8МТВ (модели Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1В)".
Этот скандал может иметь серьезные последствия для обороноспособности Украины, ведь потеря контроля над технической документацией для обслуживания военных вертолетов в разгар войны недопустима. Общество ожидает быстрой и решительной реакции властей на эту ситуацию.