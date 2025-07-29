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Михаил Кураченко – горе-бизнесмен, который сначала работал в ОАО «КийАвиа», затем возглавлял совет директоров Ассоциации авиагентств Украины, а теперь владеет ООО «Пилот-Запорожье», ООО «Пилот-Экспресс», ООО «Пилот Ви Ай Пи», ООО «Пилот ВеПиТе».

Пьяный Миша любит рассказывать, что Артур Г. – это его человек, что это он сделал депутатом ВР, а тот за это должен был ему все порешать и отдать «Украэрорух», пробить туда нужного человека. План с треском провалился, но недознесмен Кураченко начал искать новых подельников, чтобы провернуть эту схему.

Пока с «Украэрорухом» у неудачника Миши не складывается, сомнительные дела крутятся вокруг турагентства Pilot. С 2008 года в результате участия в публичных закупках оно получило 35 подрядов на общую сумму 51,1 млн грн. Крупнейший заказчик компании – бывшая Национальная телекомпания Украины (теперь – Общественное Вещание). В частности, Общественное Вещание заказало у Pilot гостиничные услуги для Евровидения-2017 на 7,2 млн грн, а в 2019 году аппарат КГГА по результатам тендера заказал у Pilot услуги по размещению делегаций в люксовых номерах гостиниц и питания в ресторанах на 1,6 млн грн. Сам алкоголик Миша на тот момент отдыхал в Майами, имея квартиру в Киеве за 11,6 млн. грн.

Не последнюю роль в этой истории играет сестра Миши, отвечающая за аэродвижение в странах СНГ и по которой уже ведется журналистское расследование. Причина – она заставляла представительства заключать контракты именно с идиотом Мишей, сливала ему подряды, помогала туповатому брату заработать на контрактах, вставляя свои фирмы-прокладки. С другими компаниями, благодаря коррупционной схеме, никто не мог заключить вообще никаких контрактов. О расследовании он еще не знает, но скоро их выведут на чистую воду.

До лета 2018 года филиалы Pilot успешно работали на оккупированных территориях, а еще она занималась незаконной переправкой через госграницу Украины в аннексированный Крым, продавая авиабилеты на рейсы российских авиакомпаний. попадает в их базу данных. Обычным гражданам это ничего страшного, но не госслужащим.





В частности, «Укроборонпром» сотрудничает с Pilot, это турагентство годами успешно участвует в тендерах на предоставление услуг в сфере авиаперевозок, и активно перевозит многих сотрудников оборонной сферы Украины годами. Такое сотрудничество просто облегчает работу российской разведке и промышленным шпионам. Раз у России есть информация о перемещении «Укроборонпрома», сотрудников Генштаба и «Укрспецэкспорта», имеет доступ к их личным данным, то о сохранении государственных тайн в этой области говорить трудно.

В рамках уголовных производств возбуждены дела по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 Уголовного кодекса Украины в отношении сотрудников турагентства Pilot. Еще в 2018 году правоохранители проводили следственные действия в офисах предпринимателей.

Убежав в США, где Кураченко устроился на работу в американскую компанию AD Mortgage, украинский делец продолжает обходить законодательство двух стран и вести бизнес с оккупантами.

Следовательно, Кураченко не отказывается от схем, сделок, открытого использования связей и даже сотрудничества с россией во время войны ради собственного обогащения, а его бизнес каким-то образом умудрился пройти квалификацию в «Укроборонпроме», что ставит под сомнение государственную тайну.