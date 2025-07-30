Фигурантка коррупционного дела бывшего вице-премьера Алексея Чернышева Лилия Лысенко строит элитные дома в Козине. Журналисты предполагают, что проектом на многие миллионы могут заниматься члены семьи топчиновника.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus Info . Отмечается, что речь идет о почти 8 гектарах территории, расположенных на берегу реки Козинка.

Этой территорией владеет компания «Блум девелопмент», среди совладельцев которой с 2018 года числился Алексей Чернышев.

Однако материалы коррупционного дела Чернышева позволяют предположить, что официальный выход Чернышевых из компании, на земле которой ведется строительство в Козине, сугубо формальный, а сам проект курируют доверенные лица.



Пока официальная владелица "Блум девелопмент" Лилия Лысенко. Она давно сотрудничает с семьей бывшего чиновника. Несколько лет Лысенко получала зарплату от представительства австрийской компании Чернышевых, позже вместе с Чернышовой несколько лет владела Блум девелопмент. Но ключевым является тот факт, что Лысенко фигурирует в материалах дела Чернышева. В 2024 году у женщины провели обыск и изымали технику. Также следователи нашли переписку, где с Лысенко обсуждались условия продажи одной из квартир, скидку на которую они идентифицируют как взятку.

Кроме того, Лысенко входит в соучредители жилищно-строительного кооператива "Солнечный берег", который фактически выступает заказчиком строительства в Козине. В 2019-м Чернышев официально одолжил этому кооперативу 3,6 млн грн. Более того, в 2022-м еще одной соучредительницей "Солнечного берега" стала Инна Яцик. Она также упоминается в материалах уголовного производства. Несколько квартир, скидки на которые следователи идентифицируют как неправомерную выгоду Чернышеву, записаны на родственника Яцика – Святослава Малашко.

Сейчас на участке в Козине уже можно увидеть 4 отдельных гигантских имения. По документам, площадь каждого из них в районе тысячи квадратных. На сайтах по продаже недвижимости, например, мы нашли поместья более-менее подобной квадратуры и размером участков в Козине по цене от $12,5 млн. Правда, речь идет о продаже домов с ремонтом.