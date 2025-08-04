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Оземпик – новый культ среди украинского бомонда. Чиновники животами «под ремень» и звезды с набухшими лицами тают на глазах. Препарат стал настолько популярен, что спрос превысил официальное наличие. Но есть одно "но" официально "Оземпик" в Украину не завозился. На этом пробеле расцвела схема, которая превратила руководителя Государственного экспертного центра Минздрава Михаила Бабенко в теневого монарха фармрынка, построившего лакшеру-жизнь на бюджете, премиях и контрабанде.

В ходе расследования теневого обращения «Оземпика» журналисты РБК-Украина обнаружили: нынешний глава Государственного экспертного центра Минздрава Михаил Бабенко оказался напрямую связан с ПАО «Медфарком-Центр» — дистрибьютором производителя препарата. Он имел существенную часть акций компании даже тогда, когда уже занимал высокую должность в Минздраве, то есть теоретически мог регулировать рынок, на котором сам и зарабатывал.

Оземпик сегодня не только тренд, но и необходимый препарат для больных диабетом. Но, несмотря на свою востребованность, до сих пор не включен ни в одну государственную программу обеспечения. Почему? Ответ прост: именно структура, возглавляемая Бабенко, – Государственный экспертный центр Минздрава – должна была для этого провести обязательную оценку препарата. О том, что в Украине расцветает контрабанда оземпика, журналистам подтвердили и в официальном ответе на запрос у Госликслужбы.

Завозить оземпик и контролировать бизнес Бабенко также помогает его служебное положение. По информации из Минздрава, он регулярно оформляет фиктивные командировки. Государственный экспертный центр Минздрава спокойно спускает 8,5 миллиона гривен из бюджета на «командировку» за границу. И все это во время полномасштабной войны. Именно такая сумма появилась в системе Prozorro. Таким образом, за бюджетные средства под видом служебных поездок оформляет заграничные визиты третьих лиц, ввозящих «Оземпик» контрабандой. И сам часто уезжает на отдых. Все эти действия под прикрытием, не без подписей министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Отдельного внимания заслуживает автопарк ДЭЦ. По меньшей мере, дважды в год учреждение обновляет свои «лошади», причем исключительно в люкс-комплектации: кожаные сиденья, мультимедиа, климат, и, конечно, кресла с массажем. Схема элементарна: купить автомобиль за государственные деньги и пользоваться им для комфорта. В частности, и для тех же командировок за границу, которые уже давно выглядят не как рабочие, а как отпуска под прикрытием.

Журналисты уже направили официальные запросы в Минздрав и сам ДЭЦ, чтобы узнать, куда ездит господин Бабенко и какой целью.