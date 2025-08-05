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В то время, когда наша страна нуждается в полной мобилизации всех ресурсов для защиты, Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) тайно передала контроль над документацией для ремонта ключевой части вертолетного парка компании с ОАЭ, которая имеет прямые связи с "Русскими вертолетами". Это кульминация беспрецедентной 3-летней проблемы, которую украинские авиационные предприятия, отраслевые эксперты и депутаты пытались решить, но натыкались на глухую стену бюрократии и скрытых интересов.

Пока украинские пилоты рискуют жизнью, выполняя боевые задания на передовой, чиновники в теплых кабинетах принимают решения, которые могут нанести сокрушительный удар по нашей боеготовности. И это не голословные обвинения, а документально подтвержденный факт.

С начала полномасштабного вторжения вопрос сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8МТВ оставался открытым, несмотря на многочисленные обращения представителей отрасли. Все они фактически игнорировались Госaвиаслужбой под разными предлогами, создавая искусственный вакуум, который теперь заполнен решением, которое напрямую подрывает обороноспособность государства.

СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ, ПОДРЫВАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Согласно документу 24 июля 2025 года глава Госaвиаслужбы Александр Бильчук подписал решение №1.15-1091-25, которым фактически отдал контроль над жизненно важной для обороны страны документацией иностранной структуре. Право на сопровождение ремонтной документации вертолетов Ми-8МТВ, являющихся основой воздушных сил Украины, было передано малоизвестной компании AAL Group Ltd из Объединенных Арабских Эмиратов.

Наиболее шокирующим является то, что эта компания прямо аффилирована с российским холдингом "Русские вертолеты", который производит боевые машины для армии страны-агрессора. Фактически украинский чиновник передал ключи от нашей воздушной безопасности непосредственно в руки тех, кто работает на уничтожение Украины.

СКРЫТИЕ ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ: МАНИПУЛЯЦИИ ВМЕСТО ПРАВДЫ

В своем официальном сообщении на Facebook Госaвиаслужба лукаво заявила, что "новые правила позволяют ремонтировать вертолеты без зависимости от российского производителя". Но можно ли говорить о независимости, если контроль передан компании, являющейся, по сути, оффшорным прикрытием для того же российского производителя?

Цитата из официального сообщения Госaвиаслужбы: "Это позволяет выполнить ремонт вертолета типа Мы-8МТВ (планера, систем и комплектующих изделий), что обеспечит дальнейшую безопасную эксплуатацию всего парка вертолетов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины".

Но в этом сообщении нет ни слова о том, что право на сопровождение документации передано иностранной компании из ОАЭ, имеющей сомнительную репутацию и вероятные связи со страной-агрессором.

МЫ-8: ХРЕБЕТ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ УКРАИНЫ

Чтобы понять масштаб измены, нужно осознать критическую роль вертолетов Ми-8МТВ в защите украинских рубежей. Эти машины не просто транспортные средства – они обеспечивают жизнедеятельность всего фронта.

По оценкам военных аналитиков, вертолеты Ми-8 выполняют около 70% всех воздушных операций Вооруженных сил Украины. Они задействованы для:

Эвакуации раненых из передовой (медицинская эвакуация)

Транспортировка личного состава в зону боевых действий

Доставка боеприпасов и снаряжения

Разведывательных операций

Огневой поддержки пехоты

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Более 18 месяцев у Украины не было официально определенной компании по сопровождению ремонтной документации для вертолетов Мы-8МТВ. Такая безответственность не может быть случайна. В разгар полномасштабной войны вопрос технического сопровождения ключевой авиатехники должен быть решен в кратчайшие сроки.

А руководство Госaвиаслужбы демонстрировало преступное бездействие, чтобы потом поставить страну перед фактом: либо принимаем сомнительную компанию из ОАЭ, либо остаемся совсем без ремонтной документации. Фактически нас поставили перед выбором без выбора.

РОССИЙСКИЙ СЛЕД: КОМПРОМЕТИРУЮЩИЕ СВЯЗИ