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Государственная авиационная служба Украины фактически передала контроль над критически важным вертолетным парком Украины компании, связанной с российским военно-промышленным комплексом, о чем не было упоминания в официальных сообщениях ведомства. Это решение может иметь катастрофические последствия для национальной безопасности и обороноспособности Украины в критический момент войны.

В разгар полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда каждый военный вертолет на счету, Государственная авиационная служба Украины приняла решение, фактически означающее капитуляцию перед врагом в критически важном секторе национальной безопасности. Невероятно, но факт: украинские вертолеты теперь фактически находятся под контролем структур, связанных со страной-агрессором!

Оффшорная компания вместо государственного предприятия

24 июля 2025 года глава Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук подписал документ №1.15-1091-25, которым передал право на сопровождение ремонтной документации вертолетов Мы-8МТВ компании AAL Group Ltd, зарегистрированной в ОАЭ. Эта компания прямо аффилирована с холдингом "Русские вертолеты" – структурой, производящей боевые вертолеты для армии страны-агрессора.

AAL Group Ltd зарегистрирована в свободной экономической зоне аэропорта Шарджа (PO Box: 8231, Sharjah Airport International Free Zone), являющейся классической оффшорной юрисдикцией, где скрывается реальная структура собственности компаний.

Возникает логичный вопрос: какие подлинные мотивы стоят за этим решением? Не является ли это проявлением коррупции наивысшего уровня или прямой государственной изменой? Ведь подписание такого документа в условиях войны с Россией может расцениваться исключительно как акт сознательного ущерба национальной безопасности Украины.

Обман общества: что на самом деле заявила Госавиаслужба

На официальной странице Госавиаслужбы в Facebook было опубликовано манипулятивное сообщение о том, что "новые правила позволяют ремонтировать вертолеты без зависимости от российского производителя". Однако ни словом не упомянуто, что право на сопровождение ремонтной документации передано компании из ОАЭ, связанной с тем же российским производителем!

"Это позволяет выполнить ремонт вертолета типа Мы-8МТВ (планера, систем и комплектующих изделий), что обеспечит дальнейшую безопасную эксплуатацию всего парка вертолетов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины", - цинично заявили в Госавиаслужбе, скрывая главное - кому именно передали контроль над документацией.

Мы-8: кровь и кислород украинской обороны

Вертолеты Ми-8МТВ составляют основу вертолетного парка Украины и являются критически важными для обороноспособности страны.

По оценкам военных экспертов, около 70% всех вертолетных операций ВСУ выполняется именно на Ми-8 различных модификаций, для выполнения боевых операций находится более 300 таких машин. Без них невозможно представить эффективную оборону страны, особенно в условиях современных боевых действий, когда мобильность и быстрота реагирования имеют решающее значение.

Вопрос документации по ремонту этих вертолетов стоял остро с начала полномасштабного вторжения, поскольку разработчик – российские предприятия – оказался под санкциями. В течение трех лет Госавиаслужба не могла решить эту проблему, и вот наконец-то "решила" путем... передачи контроля над документацией фактически тому же разработчику через оффшорную компанию!

Игнорирование украинского производителя

Особенно возмутительным в этой ситуации является то, что Госавиаслужба отвергла государственное украинское предприятие, которое имело все возможности для выполнения этой работы. ООО "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", на 100% принадлежащий государству Украина, неоднократно подавал заявки на получение права сопровождения ремонтной документации вертолетов Ми-8МТВ.

"Авиакон" имеет более 90-летний опыт работы, из которых более 60 лет специализируется именно на ремонте и модернизации вертолетов. У предприятия есть уникальные компетенции, сотни высококвалифицированных специалистов, работающих с вертолетами семейства Мы-8 еще со времен их появления на вооружении советской армии.

Кроме того, Госавиаслужба как центральный орган исполнительной власти могла самостоятельно взять на себя функцию сопровождения ремонтной документации, не передавая ее ни третьим лицам, а тем более иностранным компаниям с сомнительной репутацией.

Не указывает ли это на спланированный характер действий? Не стоят ли за этим решением миллионные взятки от российских спецслужб? Эти вопросы требуют срочного расследования СБУ и ДБР, ведь под угрозой оказалась не просто отрасль, а безопасность и суверенитет всей страны!

Катастрофические последствия для национальной безопасности

Среди ключевых угроз, которые создало "решение":

Украинские военные вертолеты станут "открытой книгой" для врага. Информация о количестве, техническом состоянии, особенностях модернизации и местах базирования Мы-8 попадет непосредственно в руки страны-агрессора.

Компания "Русские вертолеты" через свою дочернюю структуру AAL Group Ltd получит возможность специально саботировать ремонт украинской техники, предоставляя неправильные рекомендации, что приведет к авариям и катастрофам вертолетов.

Возможна установка скрытых средств слежения или устройств дистанционного управления, позволяющих противнику знать точное расположение каждого вертолета или даже вмешиваться в его работу во время выполнения боевых задач.

В критический момент компания может сиюминутно прекратить предоставлять необходимую документацию, что приведет к параличу всего парка вертолетов Украины.

Нарушение санкционного режима. Решение Госавиаслужбы фактически легализует сотрудничество Украины с подсанкционными российскими предприятиями через посредников из ОАЭ.

Это решение Госавиаслужбы равнозначно передаче ключей от нашей противовоздушной обороны непосредственно Кремлю.

Как поправить ситуацию?

Эксперты в области национальной безопасности и обороны предлагают срочно предпринять следующие шаги:

Немедленно отменить решение Госавиаслужбы №1.15-1091-25 от 24.07.2025 как несущее угрозу национальной безопасности Украины.

Передать право на сопровождение ремонтной документации вертолетов Ми-8МТВ государственному предприятию "Авиакон" или непосредственно Госавиаслужбе.

Провести полное служебное расследование обстоятельств принятия этого решения и проверить наличие коррупционной составляющей.

Отстранить А. Бильчука от исполнения полномочий Председателя Госавиаслужбы до завершения расследования.

Инициировать рассмотрение вопроса на заседании СНБО Украины с учетом критических угроз национальной безопасности.