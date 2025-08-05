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После обнародования информации о фактах проникновения российского капитала в украинскую экономику, в частности, через подрядчиков стратегических объектов, стало известно об участии компании ЧАО «Метрострой» в строительстве Днестровской ГАЭС. Конечным бенефициаром компании является Максим Никитась — лицо с по меньшей мере пятью уголовными подозрениями. Кроме того, он публично поддерживает подсанкционного экснардепа и псевдоблогера Игоря Мосийчука.

Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что среди владельцев компании «Метрострой» есть граждане России, связанные со спецслужбами России. Один из них Сергей Кияшко, который, по информации СМИ, имеет прямые связи с ФСБ. Из-за оффшорной структуры TA Industries он владеет 15% акций компании, что уже представляет прямую угрозу национальной безопасности.

Еще один участник схемы – гражданин России Елизаров, родственник Максима Никита. Именно он, по данным СМИ, занимается выведением бюджетных средств в наличные деньги, которые, вероятно, используются для финансирования диверсий или даже терактов против Украины.

Государственные средства эти лица получают через консорциум «Укргидроэнерго», однако пока неизвестно, продолжается ли сотрудничество между Укргидроэнергостроем и ЧАО «Метрострой».

Служба безопасности Украины, как всегда, оперативно отреагировала — государственные органы и банковские учреждения предупреждены о запрете финансовых операций с компанией «Метрострой».

Несмотря на это, Максим Никитась продолжает заявлять, что якобы "вопрос уже решен", и он якобы лично договорился с сотрудниками СБУ, а финансово-хозяйственная деятельность между «Метростроем» и консорциумом будет возобновлена в ближайшие дни.

Учитывая изложенное, общественность полагается на объективность и беспристрастность Службы безопасности Украины, которая имеет самый высокий уровень доверия среди всех правоохранительных органов. Надеемся, что распространенная Никитасем информация останется только очередной манипуляцией, не подтвержденной фактами.