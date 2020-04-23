23 апреля отмечают много интересных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что отмечают 23 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей празднует День рождения.
Какой 23 апреля праздник в мире
23 апреля в мире отмечают сразу несколько важных праздников. Итак, именно сегодня Всемирный день книг и авторского права.
Трудно преувеличить значение книг в жизни человека. Несмотря на то, что сегодня есть достаточно других носителей информации, именно книга остается неизменным атрибутом образованного человека.
Праздник был учрежден на ежегодной Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году.
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Кроме этого, 23 апреля празднуют:
Международный день английского языка
Международный день английского языка
День национального суверенитета Турции.
В Украине сегодня — Всеукраинский день психолога.
Шуточные праздники
Праздник саморазвития
День безумной любви к себе
Исторические события 23 апреля: что интересного происходило
1605 — русским царем провозглашен Федор Годунов (сына Бориса Годунова), царствование которого длилось всего 49 дней.
1656 — собор русских церковных иерархов постановил отлучить от церкви всех, кто крестится двумя перстами.
1896 — в Нью-Йорке состоялся первый в Америке киносеанс.
1889 — в письме брату Александру российский драматург Антон Чехов употребил фразу, ставшую крылатой: «Краткость — сестра таланта».
1907 — Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие на двухмачтовое судне.
1932 — в Стратфорде-на-Эйвоне открыли Королевский Шекспировский театр, который теперь проводит шекспировские фестивали.
1956 — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада.
1959 — создан Национальный Союз журналистов Украины.
23 апреля — День ангела
Имена для девочек по святцам 23 апреля не упоминаются.
Имена для мальчиков по православному календарю 23 апреля: Александр, Григорий, Дмитрий, Терентий, Федор, Яков.
23 апреля — День рождения знаменитостей
1564 — английский поэт эпохи Возрождения Уильям Шекспир.
1775 — известный английский художник Уильям Тернер.
1804 — балерина, которой искусство балета обязано танцами на пуантах, Мария Тальйони.
1891 — советский композитор Сергей Прокофьев.
1918 — советский киноактер Георгий Вицин.
1920 — украинский писатель-прозаик и поэт Григорий Тютюнник.
Народные приметы на 23 апреля
23 апреля в народном календаре — Терентий Маревны, или Сонцеход. До 23 апреля снега уже почти не оставалось, но часто было много грязи, из-за его таяния и дождей. Существовали приметы, связанные с этим. Например, если правая нога завязла в грязи раньше левой, то год будет удачным, и наоборот.
Также на Терентия люди наблюдали за солнцем на рассвете. Если оно было окружено маревом, то можно ожидать богатого урожая.
Народные приметы на 23 апреля:
- Пауки сидят высоко на паутине — вскоре будут заморозки.
- Туман утром 23 апреля — днем будет ливень.
- На орешнике появились серьги — заморозков больше не будет.
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