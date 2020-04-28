28 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 28 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 28 апреля праздник в мире

28 апреля есть повод отметить сразу несколько важных праздников.

Также 28 апреля мировое сообщество отмечает праздник, основанный Международной организацией труда, — Всемирный день охраны труда. По данным статистики, во всем мире каждый день на рабочем месте умирают в среднем 5000 человек. Поэтому этот праздник в современных реалиях более чем актуален.

Кроме этого, последнее воскресенье апреля — Всемирный день породненных городов. В общей сложности этот праздник отмечают более 3500 городов мира.

Национальные праздники 28 апреля:

День героев Барбадоса

День независимости Израиля

Шуточные праздники

День брачного агентства

Праздник нравственных ценностей

Исторические события 28 апреля: что интересного происходило

1563 — первопечатник Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги.

Ани Лорак превратилась в «медведя» и опозорилась на сцене: «Какая мерзость»

1784 — французские изобретатели Лонуа и Бьенвеню продемонстрировали первую самодвижущуюся маленькую модель вертолета.

1914 — в США запатентован воздушный кондиционер.

1919 — на Парижской мирной конференции принято решение о создании Лиги Наций — организации, призванной содействовать международному сотрудничеству и предотвращать вооруженным конфликтам, и утвержден Устав Лиги.

1923 — в Лондоне открыли стадион «Уэмбли».

1987 — в США впервые в мире выпустили компакт-диск.

1996 — американец Тед Мартин установил мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок.

2001 — состоялся ОЛИТ первого космического туриста Денниса Тито.

28 апреля — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 28 апреля: Александр, Виктор, Зосима, Леонид, Трофим, Яков.

Имена для девочек по православному календарю: Анастасия, Василиса.

28 апреля — День рождения знаменитостей

1868 — выдающийся украинский математик Георгий Вороной.

1916 — итальянский автопромышленник, создатель быстрых и дорогих автомобилей спортивного класса Ферруччио Ламборгини.

1938 — советский футболист Виктор Банников.

1974 — испанская актриса Пенелопа Крус.

1977 — певица, народная артистка Украины Наталья Бучинская.

1981 — американская киноактриса Джессика Альба.

Народные приметы на 28 апреля

В народном календаре 28 апреля -Пудов день. Наши предки в этот день собирали почки калины и рябины, чтобы приготовить из них целебные отвары. Существовал интересный обычай, с помощью которого можно было вылечить зубную боль. В Пудов день нужно было погрызть веточку рябины и боль должна была утихнуть.

Пчеловоды 28 апреля осматривали пасеки. Если на улице уже устанавливалось устойчивое тепло, то ульи выносили и ставили рядом с цветущими деревьями.

Народные приметы на 28 апреля:

Пчелы рано вернулись в улей — скоро ощутимо потеплеет.

Холодная ночь на Пуда — скоро будет жара.

Грачи играют — к теплу.

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