28 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что означает 28 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 28 апреля праздник в мире
28 апреля есть повод отметить сразу несколько важных праздников.
Также 28 апреля мировое сообщество отмечает праздник, основанный Международной организацией труда, — Всемирный день охраны труда. По данным статистики, во всем мире каждый день на рабочем месте умирают в среднем 5000 человек. Поэтому этот праздник в современных реалиях более чем актуален.
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Кроме этого, последнее воскресенье апреля — Всемирный день породненных городов. В общей сложности этот праздник отмечают более 3500 городов мира.
Национальные праздники 28 апреля:
День героев Барбадоса
День независимости Израиля
Шуточные праздники
День брачного агентства
Праздник нравственных ценностей
Исторические события 28 апреля: что интересного происходило
1563 — первопечатник Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги.
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1784 — французские изобретатели Лонуа и Бьенвеню продемонстрировали первую самодвижущуюся маленькую модель вертолета.
1914 — в США запатентован воздушный кондиционер.
1919 — на Парижской мирной конференции принято решение о создании Лиги Наций — организации, призванной содействовать международному сотрудничеству и предотвращать вооруженным конфликтам, и утвержден Устав Лиги.
1923 — в Лондоне открыли стадион «Уэмбли».
1987 — в США впервые в мире выпустили компакт-диск.
1996 — американец Тед Мартин установил мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок.
2001 — состоялся ОЛИТ первого космического туриста Денниса Тито.
28 апреля — День ангела
Имена для мальчиков по святцам 28 апреля: Александр, Виктор, Зосима, Леонид, Трофим, Яков.
Имена для девочек по православному календарю: Анастасия, Василиса.
28 апреля — День рождения знаменитостей
1868 — выдающийся украинский математик Георгий Вороной.
1916 — итальянский автопромышленник, создатель быстрых и дорогих автомобилей спортивного класса Ферруччио Ламборгини.
1938 — советский футболист Виктор Банников.
1974 — испанская актриса Пенелопа Крус.
1977 — певица, народная артистка Украины Наталья Бучинская.
1981 — американская киноактриса Джессика Альба.
Народные приметы на 28 апреля
В народном календаре 28 апреля -Пудов день. Наши предки в этот день собирали почки калины и рябины, чтобы приготовить из них целебные отвары. Существовал интересный обычай, с помощью которого можно было вылечить зубную боль. В Пудов день нужно было погрызть веточку рябины и боль должна была утихнуть.
Пчеловоды 28 апреля осматривали пасеки. Если на улице уже устанавливалось устойчивое тепло, то ульи выносили и ставили рядом с цветущими деревьями.
Народные приметы на 28 апреля:
- Пчелы рано вернулись в улей — скоро ощутимо потеплеет.
- Холодная ночь на Пуда — скоро будет жара.
- Грачи играют — к теплу.
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