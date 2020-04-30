30 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 30 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 30 апреля праздник в мире

В мире 30 апреля отмечают Международный день джаза. Эта музыка возникла в конце 19 — начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур. До сих джаз остается уникальным явлением, которое объединяет людей разных возрастов, национальностей и взглядов.

В Украине 30 апреля отмечают День пограничника. Поэтому сегодня есть повод поздравить всех тех, кто мужественно охраняет рубежи нашей страны.

Национальные праздники 30 апреля:

День победы во Вьетнаме

День ребенка в Мексике

День королевы в Нидерландах

День короля в Швеции

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Исторические события 30 апреля: что интересного происходило

1789 — в столице США Нью-Йорке прошла инаугурация Джорджа Вашингтона, первого президента страны.

1803 — США купили Луизиану во Франции за 15 млн. долларов.

1840 — цензор П. Корсаков подписал билет на выдачу «Кобзаря Тараса Шевченко» из типографии Е.Фишера. Этот день считается выходом в свет первого произведения Тараса Шевченко.

1878 — французский микробиолог Луи Пастер выступил с докладом в парижской Академии естественных наук, доказав, что многие болезни вызваны мелкими организмами — «микробами».

1967 — сдана в эксплуатацию Останкинская телебашня в Москве.

30 апреля — День ангела

Имена для девочек по святцам 30 апреля не упоминаются.

Имена для мальчиков по православному календарю 30 апреля: Александр, Зосим, Иван, Михаил, Семен, Федор, Фома.

30 апреля — День рождения знаменитостей

1777 — немецкий математик и астроном Карл Фридрих Гаусс.

1932 — украинский писатель Василий Шевчук.

1950 — украинский футболист и тренер Сергей Морозов.

1956 — датский кинорежиссер и сценарист Ларс фон Триер.

1967 — российский эстрадный певец болгарского происхождения Филипп Киркоров.

Народные приметы на 30 апреля

В народном календаре 30 апреля — Зосим-Пчеловод, которого в древности считали покровителем пчел. Люди 30 апреля обходили пасеку с зажженной свечой и окропляли ульи святой водой.

Существовало верование, что пчелы никогда не ужалят доброго человека. Вообще к пчелам в древности относились очень уважительно, поскольку верили, что эти насекомые первыми сообщили о Воскресении Иисуса Христа. Обязательно на столе 30 апреля должны были быть блюда с медом.

Народные приметы на 30 апреля:

Пчелы 30 апреля садятся на цветущую вишню — год будет неурожайным.

Гроза 30 апреля — летом будет засуха.

Громкий гром на Зосима — год будет урожайным.

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