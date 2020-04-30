30 апреля отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что означает 30 апреля по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 30 апреля праздник в мире
В мире 30 апреля отмечают Международный день джаза. Эта музыка возникла в конце 19 — начале 20 века в США как синтез африканской и европейской культур. До сих джаз остается уникальным явлением, которое объединяет людей разных возрастов, национальностей и взглядов.
В Украине 30 апреля отмечают День пограничника. Поэтому сегодня есть повод поздравить всех тех, кто мужественно охраняет рубежи нашей страны.
Как Белла Хадид, Ирина Шейк, Кендалл Дженнер и другие модели выглядели в юности: фото поражают
В сеть слили скандальные фото облысевшей Меган Маркл и заросшего принца Гарри: "Одичалый"
Гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото
Неугомонная украинская Кардашьян без стыда раздвинула ноги и показала, что у нее под платьем: "Вот это мячики!"
Национальные праздники 30 апреля:
День победы во Вьетнаме
День ребенка в Мексике
День королевы в Нидерландах
День короля в Швеции
Шуточные праздники
День удачного окончания месяца
Кошевой из Квартала 95 поставил на место соратницу Порошенко: сравнила «гаранта» с Зеленским
Праздник независимости от телевизора
Исторические события 30 апреля: что интересного происходило
1789 — в столице США Нью-Йорке прошла инаугурация Джорджа Вашингтона, первого президента страны.
1803 — США купили Луизиану во Франции за 15 млн. долларов.
1840 — цензор П. Корсаков подписал билет на выдачу «Кобзаря Тараса Шевченко» из типографии Е.Фишера. Этот день считается выходом в свет первого произведения Тараса Шевченко.
1878 — французский микробиолог Луи Пастер выступил с докладом в парижской Академии естественных наук, доказав, что многие болезни вызваны мелкими организмами — «микробами».
1967 — сдана в эксплуатацию Останкинская телебашня в Москве.
30 апреля — День ангела
Имена для девочек по святцам 30 апреля не упоминаются.
Имена для мальчиков по православному календарю 30 апреля: Александр, Зосим, Иван, Михаил, Семен, Федор, Фома.
30 апреля — День рождения знаменитостей
1777 — немецкий математик и астроном Карл Фридрих Гаусс.
1932 — украинский писатель Василий Шевчук.
1950 — украинский футболист и тренер Сергей Морозов.
1956 — датский кинорежиссер и сценарист Ларс фон Триер.
1967 — российский эстрадный певец болгарского происхождения Филипп Киркоров.
Народные приметы на 30 апреля
В народном календаре 30 апреля — Зосим-Пчеловод, которого в древности считали покровителем пчел. Люди 30 апреля обходили пасеку с зажженной свечой и окропляли ульи святой водой.
Существовало верование, что пчелы никогда не ужалят доброго человека. Вообще к пчелам в древности относились очень уважительно, поскольку верили, что эти насекомые первыми сообщили о Воскресении Иисуса Христа. Обязательно на столе 30 апреля должны были быть блюда с медом.
Народные приметы на 30 апреля:
- Пчелы 30 апреля садятся на цветущую вишню — год будет неурожайным.
- Гроза 30 апреля — летом будет засуха.
- Громкий гром на Зосима — год будет урожайным.
Напомним, что Глоба назвал знака Зодиака, для которых май станет переломным: кто получит шанс изменить судьбу.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака получат шанс изменить жизнь к лучшему: кому в мае буде благоволить удача.
Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.