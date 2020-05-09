9 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 9 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 9 мая праздник в мире

В мире 9 мая — Второй день памяти и примирения. Начиная с 2005 года, 8 и 9 мая — Дни памяти и примирения, которые во многих странах отмечают два дня подряд.

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот праздник установлен как государственный в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины проекта закона № 2539 «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов» в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации. Новый праздник установлен на замену советском «Дню Победы».

Также 9 мая в странах Европейского Союза празднуют День Европы. В Украине этот праздник отмечают в третью субботу мая, в этом году праздник приходится на 18 мая.

Кроме этого, 9 мая — День независимости Израиля.

Шуточные праздники

День равенства полов

Праздник семейных трусов

Исторические события 9 мая: что интересного происходило

1755 — в день празднования годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны состоялась церемония торжественного открытия Московского университета.

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1950 — было создано Европейское объединение угля и стали — первое европейское сообщество, которое было предвестником Евросоюза.

1913 — на экраны Франции вышел фильм «Фантомас» — первая в длинном ряду экранизация.

1945 — официальная победа СССР и союзников над нацистской Германией. Поздно вечером 8 мая 1945 года в пригороде Берлина акт о полной и безоговорочной капитуляции Германии подписал генерал-фельдмаршал Кейтель. В Советском Союзе на мгновение подписания уже наступило 9 мая, потому в СССР празднования Дня Победы было установлено именно 9-го числа.

1960 — в США поступили в продажу первые в мире противозачаточные таблетки.

1962 — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского.

1965 — только в этом году 9 мая в СССР впервые стал государственным праздником, Днем победы.

9 мая — День ангела

Имена для девочек по святцам 9 мая: Глафира.

Имена для мальчиков по православному календарю 9 мая: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

9 мая — День рождения знаменитостей

1567 — итальянский композитор, один из основоположников жанра оперы Клаудио Монтеверди.

1928 — американский профессиональный теннисист, один из сильнейших теннисистов мира в 1950-е годы Ричард «Панчо» Гонзалес. В 1969 году в возрасте 41 года, провел самый продолжительный матч в истории Уимблдона, победив Чарли Пасарелла после 5 часов. 12 минут борьбы.

1924 — советский российский поэт, композитор, прозаик и сценарист Булат Окуджава.

1962 — британский музыкант, вокалист группы «Depeche Mode» Дэвид Геан.

Народные приметы на 9 мая

В народном календаре 9 мая — день Глафиры-горошницы. Именно в этот день хозяйки сажали горох, заговоренный на хороший урожай. Для этого хозяйки выполняли специальный обряд — садили горох только при южном ветре, поскольку считалось, что северный ветер испортит будущий урожай.

Также существовал обычай 9 мая встречать ласточек, которые возвращались из теплых краев.

Народные приметы на 9 мая:

Кукушка кукует 9 мая — скоро будет дождь.

У облаков не видно верхушек — в ближайшие дни будет сильная непогода.

Мороз в этот день — следующие заморозки ожидаются через неделю.

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