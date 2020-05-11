11 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 11 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 11 мая праздник в мире

В мире ежегодно во вторую субботу мая отмечают Всемирный день справедливой торговли.

Также именно сегодня — Всемирный день мигрирующих птиц. Официально праздник был провозглашен в 2006 году и с тех пор он стал ежегодной международной кампанией по привлечению внимания к проблемам существования мигрирующих птиц.

Кроме этого, 11 мая — Международный день астрономии. День астрономии обычно отмечается в день, когда Луна имеет фазу вблизи 1-й четверти, приходящуюся на интервал со средины апреля до средины мая. В этом году отметить этот замечательный праздник мы можем именно 11 мая.

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Исторические события 11 мая: что интересного происходило

868 — китайский монах Ван Цзе изготовил «Алмазную сутру». Это древнейший печатный документ из точно датированных, дошедших до нашего времени.

1811 — в Сиаме (Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Енґ Бункеры, из которых появился термин «сиамские близнецы».

1907 — в Киеве основано Украинское научное общество.

1916 — Альберт Эйнштейн публично представил свою теорию относительности.

1927 — в Калифорнии основали Американскую академию киноискусств. Через два года она начала определять лауреатов киносезона, а с 1931 года — вручать победителям «Оскары».

1928 — в Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1944 — Государственный комитет обороны СССР принял решение переселить крымских татар в среднеазиатские регионы страны.

1949 — в Нью-Йорке продан первый фотоаппарат «Полароид» (по 89,95 доллара).

2000 — в Индии родилась миллиардная жительница этой страны — Аста Арора.

11 мая — День ангела

Имена для девочек по православному календаре 11 мая: Анна.

Имена для мальчиков по святцам 11 мая Виталий, Максим, Кирилл, Ясон.

11 мая — День рождения знаменитостей

1854 — американский изобретатель в области полиграфии, создатель линотипа Оттмар Мергенталер.

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1864 — ирландская писательница, переводчица украинских произведений Этель Лилиан Войнич.

1904 — испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали. Первую свою картину Сальвадор Дали нарисовал, когда ему было 10 лет. Это был небольшой импрессионистским пейзаж, написанный на деревянной доске масляными красками.

1905 — русский советский писатель Михаил Шолохов.

1912 — украинский писатель Михаил Стельмах.

1916 — испанский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе Камило Хосе Села.

1963 — украинский композитор и музыкальный продюсер грузинского происхождения Константин Меладзе.

1978 — французская манекенщица, киноактриса Летиция Каста.

Народные приметы 11 мая

В народном календаре 11 мая — Максима и Ясона. Этот день считался магическим, ведь в древности люди верили, что теплый ветер в первый день второй майской декаты приносит здоровье. Поэтому на Максима было множество обрядов, связанных с этим верованиям.

Например, 11 мая нужно было больного человека выкупать в дождевой воде, но делать это можно было только в хорошую погоду. Также на Максима собирали березовый сок, готовили зелье из подорожника и крапивы

Народные приметы 11 мая:

Безоблачное небо 11 мая обещало солнечное лето.

Южный ветер на Максима — летом будет много дождей.

Теплая погода 11 мая — к богатому урожаю.

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