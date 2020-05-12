12 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 12 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 12 мая праздник в мире

12 мая в мире отмечают Всемирный день медицинских сестер. Причиной для установления праздника на официальном уровне стало объединение сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестер.

Кроме этого, сегодня есть повод отпраздновать Международный день предотвращения синдрома хронической усталости. Дата приурочена к празднованию дня рождения сестры милосердия Флоренс Найтингейл.

В Украине второе воскресенье мая — День матери. Этот праздник один из самых трогательных дней в году, ведь сегодня у нас есть хороший повод напомнить своим матерям о том, как сильно мы их любим.

Шуточные праздники

День стрельбы глазами

Праздник романтика

Исторические события 12 мая: что интересного происходило

996 — в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь — Десятинная.

1927 — состоялся первый полет спортивного самолета АИР-1, на котором были установлены первые советские мировые рекорды (эта дата считается началом деятельности конструкторского бюро Яковлева).

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1937 — компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории прямую телетрансляцию (с церемонии коронации британского короля Георга VI).

1954 — Украина стала членом ЮНЕСКО.

2004 — в Англиканской церкви введена должность веб-священника, который занимается новым приходом, существующим только в сети интернет.

2007 — Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял второе место на песенном конкурсе «Евровидение-2007», уступив лишь Марии Шерифович из Сербии.

12 мая — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 12 мая Арсений, Артем, Василий, Богдан, Иосиф, Феодот, Филимон.

Имена для девочек по православному календарю 12 мая Жанна, Лилия, Мария, Тамара, Яна.

12 мая — День рождения знаменитостей

1820 — английский медсестра, основательница первых в мире курсов сестер милосердия Флоренс Найтингейл.

1842 — французский композитор Жюль Массне.

1907 — американская киноактриса, обладательница четырех «Оскаров» Кэтрин Хепберн.

1924 — украинский государственный и общественный деятель, ученый-агроном, писатель и публицист Федор Моргун.

Народные приметы 12 мая

В народном календаре 12 мая — Девяти мучеников. Этот день считался особым для больных, так как обряды и заговоры на исцеление, которые применялись в этот день были особенно эффективными. В народных 12 мая называли днем ​​исцелений и целителей. Лечились на Девять мучеников заговорами и молитвами. Девять мучеников был одним из тех особых дней, когда нужно было собирать лечебные травы, ведь, по убеждениям предков, они приобретали в это время особую целебную силу.

На Девять мучеников начинала цвести одуванчик, сирень, клевер, распускались почки на липе.

Народные приметы 12 мая:

Яркий восход солнца предвещает теплое лето.

Много жуков — летом будет засуха.

Гроза 12 мая — непогода задержится еще надолго.

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