14 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 14 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 14 мая праздник в мире

Официальные поводы для празднования 14 мая отсутствуют, но сегодня есть прекрасная возможность отметить шуточные праздники или важные исторические события, которые произошли в этот день.

Шуточные праздники

День приятных пожеланий

Праздник харизмы

Исторические события 14 мая: что интересного происходило

1796 — британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире совершил успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику.

1853 — в США запатентовали сгущенное молоко.

1878 — американец Роберт Чезбро запатентовал название «вазелин» как торговую марку.

1905 — на Малаховом кургане в Севастополе открылась панорама «Оборона Севастополя» художника Франца Рубо.

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1955 — в Варшаве подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создали объединенное командование вооруженными силами.

1975 — футболисты «Динамо» (Киев) впервые завоевали Кубок Обладателей Кубков.

14 мая — День ангела

Имена для мальчиков по святцам 15 мая: Герасим, Макар, Еремей, Игнат.

Имена для девочек по православному здесь Календарь 15 мая: Тамара и Нина.

14 мая — День рождения знаменитостей

1627 — гетман Войска Запорожского Петр Дорошенко.

1871 — украинский писатель, поэт, мастер экспрессионизма новеллы Василия Стефаника.

1942 — советский легкоатлет, прыгун в высоту Валерий Брумель. Олимпийский чемпион (1964 года), серебряный призер Олимпийских игр (1960 г.), чемпион Европы (1962-го), чемпион СССР 1961-1963 годов.

1967 — украинский публицист и журналист Виталий Портников.

1969 — австралийская киноактриса Кейт Бланшетт.

1975 — украинский музыкант, певец, композитор, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Народные приметы 14 мая:

В народном календаре 14 мая — Еремей-запашник. В это время посевные работы были в самом разгаре, как раз прилетали стрижи, которых крестьяне встречали с особой радостью.

Также 14 мая в народе иногда называли прелетьем, акцентируя внимание на том, что лето уже совсем близко. На Еремея люди обращались ко святым с просьбой защитить их посевы от стихийных бедствий. Считалось, что 14 мая нужно было сеять овес.

Народные приметы 14 мая:

Облачная погода 14 мая предвещала лютую зиму.

Вечером 14 мая роса — следующий день будет солнечным.

Ясная погода на Еремея — к хорошему урожаю.

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