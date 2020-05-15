15 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 15 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 15 мая праздник в мире

В мире 15 мая отмечают Международный день семьи. Основанный в 1993 году по инициативе Генеральной Ассамблеей ООН, этот праздник быстро нашел своих поклонников по всему миру. Его цель — напомнить людям о том, что семья — важнейшая ценность в жизни.

Также 15 мая — Международный день защиты климата.

Национальные праздники 15 мая:

День Вооруженных сил США

День Независимости Республики Парагвай

Шуточные праздники

Праздник постельного режиму

День любопытной Варвары

Исторические события 15 мая: что интересного происходило

1648 — состоялась битва под Желтыми Водами между восставшими украинскими казаками под руководством Богдана Хмельницкого и авангардом войск Речи Посполитой.

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1940 — в США в продаже появились нейлоновые чулки.

1115 — на Руси принято первое православное праздник — день памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

1673 — Корнелиус и Роза Барли получили премию за выведенный ими черный тюльпан.

1905 — основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.

1918 — начала работать первая авиапочта — в США, между Вашингтоном, Филадельфией и Нью-Йорком.

1930 — Эллен Черч стала первой в мире стюардессой, которая приступила к исполнению своих обязанностей на рейсе авиакомпании United Airlines между Сан-Франциско и Шайенн (Вайоминг).

1973 — в США в продаже появился первый номер журнала «Playgirl».

15 мая — День ангела

Имена для девочек по православному здесь Календарь 15 мая: Зоя.

Имена для мальчиков по святцам 15 мая: Борис, Афанасий, Глеб, Роман, Давид.

15 мая — День рождения знаменитостей

1845 — российский эмбриолог, физиолог, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников.

1859 — французский физик, открыл радиоактивность, Нобелевский лауреат Пьер Кюри.

1873 — украинский общественный, военный и государственный деятель, гетман Украинского Государства в 1918 году Павел Скоропадский.

1891 — русский писатель и драматург Михаил Булгаков.

1937 — американский государственный деятель, госсекретарь США в администрации президента Билла Клинтона (первая женщина на этом посту) Мадлен Олбрайт.

1940 — русская советская киноактриса Светлана Светличная.

1971 — украинская журналистка и политик Ирина Геращенко.

Народные приметы 15 мая

В народном календаре 15 мая — день Бориса и Глеба-сеятелей, или соловьиный праздник. Считалось, что люди, которые в этот день услышат соловьиное пение, будут весь год счастливыми. Именно на Бориса и Глеба соловьи начинали петь, поэтому люди отправлялись в лес, чтобы поймать этих певчих птиц, которых затем продавали на ярмарках.

15 мая крестьяне сеяли огурцы и тыквы и молились о хорошем урожае этих овощей.

Народные приметы 15 мая:

Соловей громко поет 15 мая — скоро наступит настоящее лето.

Ясный закат солнца в этот день обещает жаркое лето.

Зацвела черемуха — скоро ощутимо похолодает.

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