16 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.

Politeka.net также расскажет, что означает 16 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.

Какой 16 мая праздник в мире

Каждый третий четверг мая мы можем отметить замечательный праздник —День вышиванки. И хотя пока он не имеет официального статуса, однако с каждым годом все больше людей приобщается к его празднованию. Ведь День вышиванки призван объединить людей вокруг национальной идеи, сохранить и восстановить культурные традиции Украины.

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Исторические события 16 мая: что интересного происходило

1648 — закончилась битва под Желтыми Водами. Победа девятитысячной армии Богдана Хмельницкого и тысячи союзников-татар над шеститысячным польским отрядом Николая Потоцкого.

1896 -в Петербурге в саду Эрмитаж состоялся первый в России киносеанс.

1929 — в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров».

1946 — Джек Маллин в институте радиоинженерии в Сан-Франциско продемонстрировал первый магнитофон, который записывает на магнитную ленту.

1967 — на заводе им. Козицкого в Ленинграде изготовлена ​​первая партия советских цветных телевизоров «Радуга».

1994 — украинец Андрей Медведев поднялся на 4-ю строчку рейтинга АТР (Ассоциации тенистистив-профессионалов). Это самая высокая ступенька для всех отечественных теннисистов и теннисисток.

2004 — 49-й песенный конкурс «Евровидение» в Стамбуле выиграла украинская певица Руслана Лыжичко с песней «Дикие танцы».

2008 — Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.

16 мая — День ангела

Имена для мальчиков по православному календарю 16 мая: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Феодосий, Феофан.

Имена для девочек по святцам 16 мая: Ульяна, Юлия, Юлиана.

16 мая — День рождения знаменитостей

1817 — выдающийся украинский историк, этнограф и писатель, общественный деятель. Один из основателей Кирилло-Мефодиевского общества Николай Костомаров.

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1895 — украинский писатель, поэт, переводчик Феодосий Осьмачка.

1953 — ирландский и американский актер Пирс Броснан.

1955 — советская белорусская гимнастка Ольга Корбут.

1957 — российский рок-певец и музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

1966 — американская певица Джанет Джексон.

1973 — американская актриса Тори Спеллинг.

1987 — украинская фехтовальщица Елена Хомровая.

Народные приметы 16 мая

В народном календаре 16 мая — Мавра-молочника. Считалось, что в это время у коров прибавляется молоко и наступают «черемуховые» холода, то есть начинает цвести черемуха и наступают холодные дни. 16 мая знахари также отправлялись собирать целебные травы и готовили из них зелья. Особенно целебными считались настои из молодой крапивы, которые помогали избавиться от большого количества болезней.

Народные приметы 16 мая:

Соловьи запели до 16 мая — вскоре потеплеет.

Черемуха зацвела — будет холодно.

Ясная погода 16 мая — к хорошему урожаю огурцов.

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