16 мая отмечают много важных праздников и исторических событий.
Politeka.net также расскажет, что означает 16 мая по народному календарю, у кого сегодня День ангела и кто из знаменитостей справляет День рождения.
Какой 16 мая праздник в мире
Каждый третий четверг мая мы можем отметить замечательный праздник —День вышиванки. И хотя пока он не имеет официального статуса, однако с каждым годом все больше людей приобщается к его празднованию. Ведь День вышиванки призван объединить людей вокруг национальной идеи, сохранить и восстановить культурные традиции Украины.
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Исторические события 16 мая: что интересного происходило
1648 — закончилась битва под Желтыми Водами. Победа девятитысячной армии Богдана Хмельницкого и тысячи союзников-татар над шеститысячным польским отрядом Николая Потоцкого.
1896 -в Петербурге в саду Эрмитаж состоялся первый в России киносеанс.
1929 — в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров».
1946 — Джек Маллин в институте радиоинженерии в Сан-Франциско продемонстрировал первый магнитофон, который записывает на магнитную ленту.
1967 — на заводе им. Козицкого в Ленинграде изготовлена первая партия советских цветных телевизоров «Радуга».
1994 — украинец Андрей Медведев поднялся на 4-ю строчку рейтинга АТР (Ассоциации тенистистив-профессионалов). Это самая высокая ступенька для всех отечественных теннисистов и теннисисток.
2004 — 49-й песенный конкурс «Евровидение» в Стамбуле выиграла украинская певица Руслана Лыжичко с песней «Дикие танцы».
2008 — Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.
16 мая — День ангела
Имена для мальчиков по православному календарю 16 мая: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Феодосий, Феофан.
Имена для девочек по святцам 16 мая: Ульяна, Юлия, Юлиана.
16 мая — День рождения знаменитостей
1817 — выдающийся украинский историк, этнограф и писатель, общественный деятель. Один из основателей Кирилло-Мефодиевского общества Николай Костомаров.
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1895 — украинский писатель, поэт, переводчик Феодосий Осьмачка.
1953 — ирландский и американский актер Пирс Броснан.
1955 — советская белорусская гимнастка Ольга Корбут.
1957 — российский рок-певец и музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.
1966 — американская певица Джанет Джексон.
1973 — американская актриса Тори Спеллинг.
1987 — украинская фехтовальщица Елена Хомровая.
Народные приметы 16 мая
В народном календаре 16 мая — Мавра-молочника. Считалось, что в это время у коров прибавляется молоко и наступают «черемуховые» холода, то есть начинает цвести черемуха и наступают холодные дни. 16 мая знахари также отправлялись собирать целебные травы и готовили из них зелья. Особенно целебными считались настои из молодой крапивы, которые помогали избавиться от большого количества болезней.
Народные приметы 16 мая:
- Соловьи запели до 16 мая — вскоре потеплеет.
- Черемуха зацвела — будет холодно.
- Ясная погода 16 мая — к хорошему урожаю огурцов.
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