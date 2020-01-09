Ученые сделали феноменальное открытие и установили, что мумии содержат опасные инфекции

Так, исследователи из Техасского университета (США) опубликовали данные анализа пяти древних мумий из разных уголков мира

Путем проведения различных экспериментов было установлено, что причиной гибели этих людей стал атеросклероз. Это опасное заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму. Ученые изучили пять мумий, датируемых примерно 2000 годом до н. э.

Как отмечается в исследовании, что четыре из исследованных мумий было найдено в Южной Америке. Одна имела ближневосточное происхождение. Самому молодому из этих людей на момент смерти исполнилось всего лишь 18 лет, а самый старший скончался в возрасте 55-60 лет.

Ученые поместили катетеры в мумифицированные артерии. Дело в том, что они «посылают сигналы» о компонентах ткани, и каждый из них имеет свою уникальную «подпись». В новом исследовании была применена инфракрасная спектроскопия.

Такой метод исследования и помог установить истинную причину гибели этих людей. Так, учеными были найдены богатые холестерином атеросклеротические бляшки.

Авторы статьи заявили, что они являются первой командой, которая «неинвазивно» обнаружила у мумий из разных географических районов ранние следы атеросклероза. Причем это заболевание было обнаружено у всех пяти изученных мумий.

Это исследование дает понять, что такому заболеванию, как атеросклероз были подвержены и древние люди. Однако причины этого заболевания в древности, возможно, были несколько иными.

Сейчас этой болезни в большей мере подвержены те люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и неправильно питаются. Также негативно сказывается и наличие вредных привычек.

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