Мужчины часто изменяли женам, но политики, пользуясь служебным положением, делали это особенно часто

Принц Чарльз

В 1981 году состоялась «свадьба века». За прямым эфиром на экранах телевизоров следило, по оценкам специалистов, порядка 750 миллионов человек.

Принц Уэльский и леди Ди обручились, так и не успев достаточно узнать друг друга. Но принц пытался убедить себя, что со временем сможет полюбить Диану.

В юношестве у Чарльза были сильные чувства к Камилле Паркер Боулз, но их отношения не увенчались успехом, и девушка вышла замуж за другого.

Через несколько лет после свадьбы у Чарльза началась депрессия. Его близкая подруга Эмили вам Катсен обратилась к Камилле с просьбой позвонить принцу и просто поговорить с ним. Именно после этого звонка у бывших возлюбленных снова начался роман. Летом того же года Чарльз съехал в Хайгроув, а Диана начала встречаться с другим мужчиной.

Джон Кеннеди

Джон и Жаклин поженились в 1953 году. После медового месяца их отношения начали портиться. Первая леди США ревновала Джона к его бывшим любовницам, с которыми он поддерживал связь.

Джон изменял своей жене с девушками легкого поведения и с сотрудницами администрации. Но самые яркие романы были с Джудит Кэмпбелл Экснер и Мэрилин Монро.

С Джудит он познакомился до того, как стал президентом. Она даже не подозревала, что была не единственной любовницей. В итоге пара разошлась.

Еще одной любовницей была актриса Мэрилин Монро. Их встречи проходили в гостинице "Карлайл". Джон даже не скрывал, что у него кто-то есть на стороне. В своею очередь, Мэрилин не стеснялась звонить в Белый дом и слать письма.

Билл Клинтон

У супругов были свободные отношения. По словам инсайдеров, для Хилари секс был не так важен, поэтому изменял только Билл. О его интрижках знали все в Белом доме.

Будучи женатым, Билл закрутил роман с начинающей журналисткой Дженнифер Флауэрс. Во время первой же встречи он предложил ей заняться сексом — с этого все и началось. Затем Дженнифер забеременела. Клинтон испугался и вынудил ее сделать аборт. В отместку Дженнифер поведала историю их отношений журналу Star.

Другой любовницей Клинтона стала Паула Джонс. Тогда она работала в комиссии по промышленному развитию штата Арканзаса. Поднявшись в номер Клинтона, чтобы забрать некоторые бумаги, она увидела его без штанов, и он предложил ей заняться оральным сексом, но она отказала.

В 1996 Паула решила подать в суд на президента. Во время разбирательства оказалось, что он изменял своей жене еще и с практиканткой из Белого дома Моникой Левински. На суде он все отрицал. Однако ему пришлось признаться, так как обнародовали доказательства интимной связи.

Франсуа Олланд

В 2014 году вышли мемуары гражданской жены президента Франсуа Олланда. Она описывала также и про частые измены своего благоверного.

Слухи о том, что у Франсуа был роман с актрисой Жюли Гайе, ходили задолго до публикации мемуаров. Через некоторое время в эфире коллега Гайе, актер Стефан Гийон, случайно проговорился о ее тайной связи с Олландом.

Вскоре были опубликованы снимки, на которых видно, как сначала в дом заходит Гайе, а спустя полчаса у входа в подъезд появляется мужчина. Он осматривает комплекс, а затем туда подъезжают двое парней на скутерах. Один из них — президент Франсуа Олланд, другой — его телохранитель.

Узнав об измене его супруга Валери Триервейлер устроила скандал и, дабы проучить мужа, выпила целую горсть снотворного.

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