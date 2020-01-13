Астролог Тамара Глоба рассказала, кого из знаков Зодиака ждет удача в январе 

По словам специалиста, среди везунчиков оказались три представителя зодиакального круга.
 
Овен

Гороскоп на февраль Овен

 
Вторая половина января будет благоприятной для этого знака Зодиака. Овны смогут настроиться на позитивную волну, которая приведет к успехам во всех сферах жизни. Наконец вы сможете отойти от новогодних праздников и воплотить в жизнь задуманное.

Главным вашим союзником в делах любовных станет юмор и хорошее настроение. Главное верить в себя, и все желания Овнов станут реальностью.

Лев

Гороскоп на 2018 год Лев

В этот период Львам предстоит обратить особое внимание делам амурным. Занявшись своей внешностью вы сможете добиться благосклонности предполагаемой второй половинки, а уже семейные Львы будут иметь возможность по полной насладится жизнью со своей второй половинкой.

Кроме того, Львам стоит обратить внимание на свое здоровье с целью профилактики и предотвращения возможных серьезных проблем.

Рыбы

Гороскоп на февраль Рыбы

Этому знаку Зодиака астролог рекомендует обратить внимание на свою ревность. Именно из-за этого чувства вы можете не добиться желаемого в любви. Но если вы справитесь со своими эмоциями, то успех вам гарантирован.

В целом же время пройдет без каких-либо серьезных сложностей.

Все идет своим чередом, и не нужно паниковать и бить тревогу из-за пустяков. 

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.


 