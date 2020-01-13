Астролог Тамара Глоба рассказала, кого из знаков Зодиака ждет удача в январе

По словам специалиста, среди везунчиков оказались три представителя зодиакального круга. Овен Вторая половина января будет благоприятной для этого знака Зодиака. Овны смогут настроиться на позитивную волну, которая приведет к успехам во всех сферах жизни. Наконец вы сможете отойти от новогодних праздников и воплотить в жизнь задуманное.

Главным вашим союзником в делах любовных станет юмор и хорошее настроение. Главное верить в себя, и все желания Овнов станут реальностью.

Лев

В этот период Львам предстоит обратить особое внимание делам амурным. Занявшись своей внешностью вы сможете добиться благосклонности предполагаемой второй половинки, а уже семейные Львы будут иметь возможность по полной насладится жизнью со своей второй половинкой.

Кроме того, Львам стоит обратить внимание на свое здоровье с целью профилактики и предотвращения возможных серьезных проблем.

Рыбы

Этому знаку Зодиака астролог рекомендует обратить внимание на свою ревность. Именно из-за этого чувства вы можете не добиться желаемого в любви. Но если вы справитесь со своими эмоциями, то успех вам гарантирован.

В целом же время пройдет без каких-либо серьезных сложностей.

Все идет своим чередом, и не нужно паниковать и бить тревогу из-за пустяков.

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