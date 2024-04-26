Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Украина должна провести реформы не только демонстративно для Запада, но и для того, чтобы улучшить уровень жизни украинцев.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«У нас очень крутой союзник. Хочу, чтобы наши власти не потеряли эту нить, которую мы имеем с американцами, и они будут нас поддерживать. Я считаю, что, если мы сможем американцев заверить, что мы хотим бороться с коррупцией, делать реформы и менять нашу страну, они нас поддержат», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Если говорить конкретно, рассказывает эксперт, США требуют от Украины судебную, налоговую реформы, реформу СБУ и правоохранительных органов. Да, констатирует он, реформы правоохранительных органов вроде бы были, но они не проработаны, реформа полиции не закончена, а реформа СБУ даже не начиналась.

«Ну, когда каждый прокурор живет на широкую ногу, то, я извиняюсь, это не реформа. Но в первую очередь – это судебная реформа. Судебная система должна быть прозрачной. Будущего у нас не будет, если не будет системы, потому что ты должен понимать, что всегда тебя сможет защитить суд. А если ты этого не чувствуешь, извини, пожалуйста, никакой помощи не будет», - объясняет Георгий Биркадзе.

А что касается самих США, рассказывает эксперт, то он увидел их изнутри и может сказать, что это действительно очень крутая страна, и это не только об архитектуре. По его словам, там все прежде всего для людей, это и о дорогах, о том, как их переходить, о велосипедных дорожках, то есть о таком банальном даже быте, и к этому нужно стремиться.

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Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, чем Украина отличается от США: коррупция и лоббизм.





