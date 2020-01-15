Земля вступила в шестую эру массового вымирания и через 10 лет люди могут не выжить

Такое шокирующее заявление сделали на официальном сайте в ООН (Организация Объединенных Наций прим.ред).

Людям необходимо, как можно быстрее уменьшить загрязнение воздуха, чтобы спасти дикую природу от вымирания. Это необходимо сделать к 2030 году иначе последствия будут необратимы.

В сообщении говорится, что мир столкнулся с "беспрецедентными темпами" исчезновения различных видов флоры и фауны. Цунами, пожары и землетрясения лишь малая часть того, что должно сколыхнуть мир в будущем. Это может привести к тому, что многие экосистемы просто исчезнут навсегда, ко всему прочему, это может привести к серьезным последствиям для человечества.

В ООН предупредили, что времени осталось совсем немного:

"У людей есть одно десятилетие для сокращения вредных отходов наполовину и предоставления защищенного статуса трети земной поверхности".

Также ранее сообщалось, что ученые выдвинули новую теорию. По их прогнозу конец света должен произойти в 2021 году. С каждым годом Солнце раскаляется все больше, что ускоряет процесс «утечки» газов. Поэтому Земля может превратиться в безжизненную пустыню и стать похожей на Марс из-за того, что атмосфера каждую минуту теряет свыше 180 кг водорода.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.