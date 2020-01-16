Астрологи дали неутешительный прогноз для некоторых представителей зодиакального круга на февраль 2020 года
Астрологи прогнозируют, что не всем представителям зодиакального круга повезет в феврале 2020 года. Этот месяц может стать очень напряженным, не все смогут побороть этот период с легкостью и выйти из тяжелой ситуации без зримых потерь.
Астрологи определили знаки Зодиака, которым необходимо внимательнее относится к принятию серьезных решений и общению с окружающими людьми.
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Близнецы
Представителей этого знака Зодиака ожидают напряженные отношения с второй половинкой, особенно в том случае, если он родился под знаком Огня.
В этом месяце Близнецам советуют не принимать поспешных и опрометчивых решений, ведь самый близкий человек пока не готов менять личные отношения на новый уровень. Что же касается работы, то тут Близнецов ожидают сомнительные предложения, которые могут привести к потери финансов. Поэтому необходимо включить логику и быть внимательными.
Львы
Представителей этого знака Зодиака ожидают на работе множество нововведений и не очень приятных сюрпризов. Проблемы добавят им хлопот и заставят тратить больше сил на рабочем месте.
Ко всему прочему может поступить предложение о смене работы, но не стоит торопится с принятием решения. В личных отношениях может пробежать холод, а близкий человек со временем начнет отдаляться от представителей этого знака Зодиака.
Стрелец
Для представителей этого знака Зодиака в феврале выйдут на первый план личные отношения, именно это приведет к катастрофическим последствиям.
На работе могут начаться неприятности, в отношениях с работодателем или постоянными партнерами возникнут конфликтные ситуации. Стрельцы начнут пользоваться моментом и ввязываться в сомнительные знакомства, а также совершать необдуманные шаги. Если вовремя не остановиться, то крах отношений неизбежен.
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