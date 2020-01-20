Астролог Тамара Глоба рассказала, каких знаков Зодиака ждут серьезные изменения в жизни
Дева
Согласно прогнозу специалиста, судьба Дев будет полностью зависеть от них самих. Вас ждет тяжелый год, но благодаря своей настойчивости и позитивным мыслям вам будет под силу преодолеть все проблемы.
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По словам астролога, решающими для судьбы Дев станут весна и лето 2020 года. Тогда вам и предстоит сделать решающий выбор, к которому нужно будет отнестись со всей серьезностью. Не отступайте назад, и тогда перемены наступившего года принесут вам много радости.
Скорпион
Представителям этого знака Зодиака нужно довериться своей судьбе и плыть по течению. Изменения ждут вас во всех жизненных сферах, но на них вы будете не в силах повлиять.
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