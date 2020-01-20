Астролог Тамара Глоба рассказала, каких знаков Зодиака ждут серьезные изменения в жизни

Среди всех она выделила четыре знака Зодиака.

Дева

Согласно прогнозу специалиста, судьба Дев будет полностью зависеть от них самих. Вас ждет тяжелый год, но благодаря своей настойчивости и позитивным мыслям вам будет под силу преодолеть все проблемы.

По словам астролога, решающими для судьбы Дев станут весна и лето 2020 года. Тогда вам и предстоит сделать решающий выбор, к которому нужно будет отнестись со всей серьезностью. Не отступайте назад, и тогда перемены наступившего года принесут вам много радости.

Скорпион

Представителям этого знака Зодиака нужно довериться своей судьбе и плыть по течению. Изменения ждут вас во всех жизненных сферах, но на них вы будете не в силах повлиять.

Стрелец По словам астролога, вас ждет время авантюр, что подвигнет вас стать на скользкую дорожку. Но боятся нечего - вы будете находиться в центре событий и буквально захватите лидерство в любой компании. Ваша жизнь изменится к лучшему. Особенное везение настигнет вас в любовной сфере. Водолей 2020 год будет вашим годом. Все задуманное будет обречено на успех и никто не сможет вам помешать. Астролог рекомендует не боятся изменений в жизни и принимать все с позитивом.

Ранее мы сообщали, что год Белой Металлической Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему.

Астрологи назвали представителей восточного гороскопа, которым повезет в 2020 году.

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