Французский астролог, провидец и алхимик Нострадамус предрекал, какая опасность грядет для мира

Известный французский врач, алхимик, астролог и провидец Мишель де Нотрдам (Нострадамус прим.ред.) предсказал будущее на 2240 лет вперед. Его предсказания пытаются расшифровать многие эксперты, которым интересны будущие события в мире.

Мишель де Нотрдам родился в 1503 году во Франции. В довольно преклонном по тем временам возрасте он опубликовал свои первые предсказания в книге "Пророчества Мишеля Нострадамуса". Все предсказания написаны в виде стихов-четверостиший под названием катрены.



Свои пророчества Нострадамус писал на специальном шифре, который состоял из смеси четырех разных языков. Многие эксперты до сих пор не могут расшифровать все его предсказания из-за сложности щифра.

Но некоторые все же им удалось разобрать. Так, стало известно, что Нострадамус сделал прогноз якобы до 2024 года миру придется пережить вооруженный конфликт, который вспыхнет на территории Европы.

Нострадамус предсказывал, что зачинщиком Третьей мировой войны станет Иран, а под ударом окажутся Греция и другие страны, расположенные на Балканском полуострове, также противостояние затронет и Россию.

Также ранее сообщалось, что по словам Мессинга РФ в 2020 году ждет немало тяжелых испытаний, а также перемен, которые могут привести к катастрофе. Ко всему прочему, он отмечал, что россияне столкнутся с природными неизбежными катаклизмами.

Также Мессинг пророчил возможные эпидемии, которые всколыхнут россиян, а также демографические провалы в РФ, которые он связывал с изменением семейных ценностей в обществе.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.