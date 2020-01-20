Что известно о штурме Бермудского треугольника: о штурме Зоны 51 кое-что, да, но вот о загадочных Бермудах – мало. Или – слышали ли вы о заведении, где весь персонал глухонемой? Нет?

Тогда Вам будет любопытно послушать собирательную подборку самых невероятных фактов о разных сферах деятельности и жизни на Земле. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на YouTube-канал «BIG BANG NEWS» (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

«Мы выбрали самые странные новости последнего времени специально для вас!», - говорится в обращении автора. Так о штурме Бермудского треугольника рассказано немало:

«В Facebook появилась встреча, которую собираются посетить 45 тыс чел под названием «Долой Бермудский треугольник, ему нас всех не проглотить», организатор призвал одеться посетителей, как персонажей мульта о «Губке Бобе», или, как пираты. «…С Вас травка, пиво и виски», – написал организатор в сети».

А в Татарстане в колонии номер десять поймали кошку, переносившую заключенным наркотики, после – даже погоню за животным устроили, в ошейнике тогда, обнаружили наркотические препараты. Как оказалось, такая «мурка» не первая контрабандистка и ранее, один из заключенных выдрессировал животное и отпустил на волю вместе с освободившимся заключенным, тот морил животное голом, набил ошейник наркотиками и пустил к воротам колонии, но там ее поймали сотрудники исправительного учреждения.

Дальше – больше: в Китае собак, перекрасили в панд – те в популярном кафе, обслуживали клиентов. На перекраску каждого животного пошло 212 долларов, краска, якобы, эко – не вредит питомцам...

А в столице Таиланда удивили работодатели: там работает, в одном из заведений, только глухонемой персонал – владелец решил таким образом привлечь внимание работодателей к проблеме поиска работы людьми с инвалидностью. Отмечается также, что глухие очень хорошо справляются с работой в пределах данного кафе и опыт одного заведения надо воплощать в жизнь и в других местах – потому как люди с ограниченными возможностями, по опыту работодателя, справляются с задачами часто куда лучше полностью здоровых людей.

Напомним, работа за границей: «Германия готова заменить Польшу для украинских заробитчан»

Как сообщала Politeka, как найти работу после вуза: 5 советов

Также Politeka писала, где в Украине можно заработать 15 тысяч гривен без опыта работы: названы вакансии