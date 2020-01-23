Март 2020 года станет для избранных знаков Зодиака счастливым временем

Астролог Павел Глоба определил четыре знака Зодиака, которым март сулит фантастическое везение, которое свалится на них. Начало весны буквально одарит представителей зодиакального круга счастьем и удачей.

Телец

Представителям этого знака Зодиака март подарит спокойствие и радостное время. При этом подарки судьбы попадут им в руки легко, им ничего и делать для этого не придется. Они весной 2020 года будут находиться в нужном месте в нужное время.

В любви у представителей этого знака Зодиака наступит период гармонии и взаимности, что положительно скажется на настроении и здоровье знака. Каждая их встреча будет заканчиваться удачно и подарит новые ощущения, возможно, в будущем одна из встреч превратится в судьбоносную.

Скорпион

Чтобы успех сопутствовал представителям этого знака Зодиака, им необходимо проявить всю свою деловитость и хватку. Астролог считает, что первый месяц весны совершенно не опасен для личной жизни Скорпионов, если и будут какие-то разногласия, то они быстро пройдут.

В личной жизни любое спокойствие превратится в бурную страсть, а семейные пары смогут побороть свои разногласия и выйти из этих ссор победителями.

Стрелец

Благодаря тщательному планированию представители этого знака Зодиака будут успевать везде. Поэтому астролог советует использовать это время в свою пользу. Семейным Стрельцам не о чем беспокоиться, в марте они будут наслаждаться гармонией и спокойствием.

Стрельцов-одиночек будут ждать новые знакомства, которые могут со временем перерасти в что-то большее. Поэтому астролог советует не отказываться от приглашений, велика вероятность встречи своей судьбы. Ко всему прочему они получат шанс на новую жизнь, а их мечты воплотятся в рельность.

Водолей

Долгожданное спокойствие придет в жизнь Водолеев в марте. Все сферы жизни будут налаживаться, а чувство юмора знака поможет относиться к досадным ошибкам и мелочам с долей иронии.

На первое место выйдет профессиональная деятельность, открыв горизонты для достижения поставленных целей. Для Водолеев март превратится в удачный месяц для финансовых вложений и смены имиджа. Удачными будут любые поездки и путешествия.











