27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, ошеломила фото с отдыха на Бали

Как передает Politeka.net, артистка похвасталась поездкой в необычный парк, выставив кадры в "сториз". Так, она предстала в коротком сарафане черного цвета, засветив прелестную зону декольте, и в соломенной шляпке с большими полями.

"Мы приехали смотреть на слоников. Это очень красивый парк, прямо джунгли-джунгли", - говорит в кадре Анна.

Знаменитость не побоялась подойти близко к огромной слонихе, потрогав ее за хобот.

"Это самая сладкая и хитрая девочка в этом парке, просто самая сладкая сладость", - подписала один из снимков MARUV.

На других кадрах Аня позировала с мужем Александром. Она "пририсовала" к фото два сердечка розового и голубого цвета, а также сложила губы "уточкой".

Кроме того, певица ошеломила горячим снимком, усевшись в необычном месте и задрав ноги. Она облокотилась спиной о плетеную стенку, закрыв глаза от наслаждения этим моментом (видно даже через очки). Невозможно не заметить в какой прекрасной форме находится артистка: стройным ножкам позавидуют многие.

Ранее мы сообщали, Аня похвасталась фигурой в наряде леопардовой расцветки. Она предстала в кадре в "сториз" в топе и миниюбке, в гольфах черного цвета и кроссовках. Судя по телодвижениям артистки, она застыла в момент танца, пинканто виляя роскошными бедрами.

Также мы писали, певицу настигла беда на отдыхе за границей. Она засняла видео, давая советы курортникам о том, как "выжить" в тропической стране и перебороть акклиматизацию. По словам Ани, чтобы перебороть вялость и ощущение простуды, следует действовать, как говорять клин клином. А именно, по совету артистки, нужно поскорее прыгнуть в холодную воду. Адреналин поможет избавиться от чувства дискомфорта в связи с акклиматизацией.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.