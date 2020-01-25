Популярная украинская исполнительница MARUV устроила страстные игры в коротком леопардовом наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

«Сегодня я дикая Балийская кошка», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах MARUV позирует в коротком леопардовом наряде, в котором устроила «дикие» танцы. На других кадрах звезда позирует в одном полотенце, прикрыв ним голое тело.

Однако поклонники MARUV оказались безмолвны – видеозапись звезда опубликовала в Сторис.

Как сообщалось ранее, 27-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, посветила прелестями на камеру и посоветовала украинцам, что делать, когда стало плохо на курорте.

Звезда поделилась кадрами в "сториз" в своем Инстаграм. Она предстала в черном бюстгальтере в белую крапинку, прикрывшись белым полотенцем. Анна использовала одно из приложений на телефоне, так что на ее лице "порхают бабочки", а глаза и рот несколько увеличены.

В кадре бледная MARUV лежит на кровати и дает советы поклонникам, что делать если с трудом переносишь акклиматизацию.

"Друзья, лучший способ побороть акклиматизацию, это адреналин и холодная вода. Вот и весь секрет, если у вас нет с собой нимесильчика, как у меня, собственно... Поэтому, если вы приехали в жаркую страну, и вам сначала плохо, идите получать адреналин и прыгайте в холодную воду", - посоветовала певица, отдыхавшая в Дубае.

К слову, акклиматизация — это не болезнь, а естественный процесс приспособления организма к новым климато-географическим условиям. Среди симптомов: потеря аппетита, бессоница, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, признаки простуды.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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