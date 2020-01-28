В сети появилось очередное пророчество о будущих событиях в мире

Энжен Финк являлся латышским и советским прорицателем. Его предсказания судеб известных людей принесли ему нетленную славу и неплохой доход. Благодаря этому он начал свой бизнес, открыв фотоателье.

Туда к нему приходили именитые политики и звезды. Среди его гостей были замечены посол Франции Тюрье, послы Германии Стюве и фон Коце, военный атташе Великобритании Тальгреф и другие.

За свою жизнь Эйжен Финк сумел предсказать смерть президента Яниса Чаксте, приход к власти итальянского журналиста Бенито Муссолини и латвийского агронома Карлиса Улманиса.

Кроме того, он видел дату собственной смерти, развал СССР и смерть от голода Эмилии Беньямин (была одной из богатейших женщин Латвии прим.ред.).

Часто он делал предсказания о будущем России. Финк предсказывал, что в будущем РФ развалится, как карточный домик, «последние границы» страны пройдут вокруг Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга прим.ред.) и Беларуси.

Он объяснял, что причина этих событий в том, что русский народ был убийцей и вором, а зло всегда возвращается к тем, кто его сделал.

Также он предсказывал жуткие события в Москве. Он считал, что в столице РФ случится мощный взрыв, который заберет жизни миллионов россиян.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.