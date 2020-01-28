В сети появилась подборка самых необычных новостей со всего мира.

Подборка появилась в сети YouTube на канале «BIG BANG NEWS», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Девушка из Арканзаса Честит Петерсон получила письмо от своего отца, который умер четыре года назад. После смерти отца девушка решила писать отцу СМС, в которых рассказывала о своих проблемах. Девушка продолжала делать то, что делала при жизни отца. Скорее всего, она делала это для того, чтобы ей легче было пережить потерю близкого человека. Очередное письмо она отправила на четвертую годовщину смерти отца. Каково было удивление девушки, когда ей пришло ответное сообщение. В тексте было сказано, что все это время ее сообщения читал мужчина по имени Брэд. Он отметил, что около четырех лет назад потерял в ДТП дочь. Сообщения от Честит стали для него настоящим спасением, чтобы окончательно не впасть в уныние. Брэд годами хотел написать девушке ответ, но боялся разбить ей сердце. Позже Честит написала у себя в соцсетях, что случившееся – это знак, что с отцом все хорошо.

Биткоин – это выгодно и прибыльно, но иногда он может довести человека до тюрьмы. Так, жителя Китая арестовали за незаконное использование электросетей местной сети железных дорог для майнинга биткоина. По слухам, мужчина потратил электричества на 15 тыс. долларов. Майнера оштрафовали на 14 тыс. долларов и приговорили почти к четырем годам лишения свободы. Интересно, что за время пользования сетями ему удалось добыть около 3,2 биткоина. Это около 20 тыс. долларов по текущему курсу. Майнинговое оборудование у задержанного изъяли. Предположительно, он начал добывать цифровые монеты незаконным способом в конце прошлого года, когда курс биткоина вырос. Отметим, что добыча биткоинов с использованием чужой электроэнергии весьма распространенная практика. Так майнеры не тратят собственные деньги и выходят в плюс.

Зимой прошлого года жительница США Финикс Хайнс была на грани жизни и смерти. У женщины остановилось сердце. Муж пытался привести жену в чувства, но безрезультатно. Вся надежда была на врачей скорой помощи, но и они не смогли помочь. Уже в больнице женщину смогли вернуть к жизни через 27 минут. Как только глаза женщины открылись, она попросила ручку и листок, чтобы написать сообщение. Разговаривать Хайнс не могла, поскольку была подключена к аппарату искусственного дыхания. Она написала: «Это все правда». Через время женщина поведала, что видела черные врата и теплые лучи света Иисуса. Отметим, что многие люди, которые побывали в состоянии комы, видят подобное. Медики и ученые скептически относятся к подобному, потому что нет никаких подтверждений словам пациентов. Описанное может быть обычными галлюцинациями, связанными с недостатком кислорода. Подобные картины могут видеть люди, попавшие в опасную ситуацию.

Напомним, что ученые наткнулись на останки младенцев с жуткими черепами: фото пробирают до мурашек.

А Politeka писала, что плохой сон может оказаться признаком опасной болезни: выводы ученых ошеломили.

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