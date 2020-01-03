Бессонница и плохой сон могут быть предвестником раннего слабоумия

Всем людям следует внимательно следить за своим сном, но в возрасте после 40 лет — этому процессу нужно уделять намного больше внимания. По словам специалистов, бессонница и другие нарушения говорят о рисках ухудшения работы механизмов в головном мозге.

Американские ученые Калифорнийского университета в Беркли установили, что плохой сон в возрасте 40-60 лет, скорее всего, свидетельствует о накоплении бета-амилоидных бляшек в мозге. Последние служат знаком болезни Альцгеймера.

По словам одного из авторов исследования Мэтью Уокера, ученые долгое время занимались поисками признаков раннего слабоумия (деменции). Люди науки работали в этом направлении, чтобы найти способ предупредить неизлечимый недуг.

Недавно исследователи с помощью дорогого сканирования ПЭТ смогли различить бета-амилоидные и тау-белки, которые являются прогностическими маркерами.

Ученые пришли к выводу, что именно сон максимально снижает вероятность развития болезни Альцгеймера. Поэтому за его режимом стоит тщательно следить.

Людям, спящим по восемь часов, которые с утра чувствуют себя разбитыми, нужно провериться на апноэ. Об указанном заболевании многие пациенты порой и не догадываются.

Храп и частые остановки дыхания во сне — значительно снижают качество сна.

Медики рекомендуют сделать когнитивно-поведенческую терапию бессонницы (CBT-I). Ученые хотят, чтобы в дальнейшем люди из группы риска носили небольшие устройства, отслеживающие качество их сна. Таким способом планируется оценивать вероятность появления белков в мозге, вызывающих болезнь Альцгеймера.

Напомним, британские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что спать в комнате с зеркалами вредно. Это касается как здоровья в целом, так и качества сна в частности.

С теорией исследователей согласились астрологи. По их словам, в спальне запрещено быть зеркалу. Поверья гласят, что после засыпания человек попадает в пространство между миром живых и миром мертвых. Во время сна душа передвигается по дому, а если натыкается на зеркало, то есть большая вероятность отправиться в потусторонний мир.

Напомним, ученые назвали продолжительность идеального сна.

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