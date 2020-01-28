Бывшая солистка российской группы "Серебро" порадовала поклонников ярким фото
Ольга Серябкина (MOLLY) предстала на новом фото в Инстаграм в черном пиджаке, под которым будто ничего нет, пишет Рoliteka.net.
На красотке макияж с акцентом на красные губы, глаза подведены черным с обильным выделением нижних ресниц. Точеный носик, пухлые губы и идеальные брови - смотрятся на фото невероятно.
Образ Оли завершили модные украшения: массивная цепочка и серьги.
Серябкина приоткрыла губы и смотрит в объектив.
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В посте девушка призналась, что сейчас тестируется ее маска, чтобы в итоге всем понравилось ею пользоваться.
Также в публикации артистка размышляет о масках в Инстаграм, которые сильно меняют внешность.
"Поиграться прикольно, но снимать в них сторис не нра. Они, конечно, делают идеальные кукольные лица. Но, как вы поняли, я больше за подчеркивание с помощью масок индивидуальной красоты каждого. Виртуальный мейк 💅🏼 Ну и чуть-чуть бьюти-ретушь )) А вы что думаете? Используете маски с эффектом пластики лица ??", - написала звезда.
За 20 минут пост певицы собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.
"Пластику лица не надо. Лучше ретушь, мейк...", "Использую🤷♀️мне нравится)", "Не люблю маски с эффектом пластики лица и сильной ретушью, когда лицо становится бежевым пятном", "Без пластики", "Оля, я хочу "ваш" алмаз 💎", "Какая же а**енная", "Сделай масочку с касаточкой 🐳🙏🏻 ну пожалуйста))", "Лучше без пластики😌 естетсвенная красота win💕", "Вы дерзкая😍", "Фото на паспорт", "Иногда пользуюсь, главное чтоб не перебор 😁", "Икона красоты👍😊👏💄👩", "Да конечно такие маски топ 😍", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Оля Серябкина решилась показаться раздетой посреди зимы.
На фото звезда красуется в черной толстовке, вот только юбку, шорты, штаны или хоть что-то еще к ней - надеть забыла.
Девушка позировала на задворках с салатовым пакетом у мусорных баков, имитируя, будто тащит мусор за собой. Не к месту, но все же она в обуви - вечернем варианте на каблуке.
Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.
Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.
Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.