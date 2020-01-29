В свои 40 лет актриса выглядит прекрасно

Популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко показала, как отдыхает на яхте.

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Поклонникам она пожелала счастливого воскресенья, так как фото было опубликовано в выходной день.

На снимке актриса позирует в откровенном сдельном купальнике с глубоким декольте синего цвета. Видно, что 40-летняя Куриленко держит себя в форме – у нее замечательная фигура и стройные ноги.

Поклонники актрисы восхищенные ее внешностью, оставили под фото множество хороших отзывов.

«Естественная красота», «Огонь», «Милая», «Красивая», «Хорошо выглядишь», - хвалят фанаты Куриленко.

Напомним, что Ольга Куриленко прославилась благодаря роли в фильме про Джеймса Бонда, где она сыграла подружку главного героя. До этого у актрисы было несколько незаметных ролей в европейском кино и много работы в модельной сфере.

Ольга Куриленко родом из Украины. Она родилась в Бердянске, но уже в 16 лет переехала в Париж, где работала моделью. В юном возрасте она появлялась на обложках журналов Glamour, ELLE, Vogue. Она работала для таких брендов как Roberto Cavalli, Kenzo, Victoria's Secret. Девушкой Бонда она стала благодаря удачной роли в фильме «Париж, я люблю тебя».

Личная жизнь Куриленко очень бурная. Впервые она вышла замуж в 21 год за фотографа Седрика ван Моля. Этот брак позволил ей сменить украинское гражданство на французское. Позже она была замужем за предпринимателем Демианом Габриэллом. В 2015 году у Куриленко родился сын Александр. Мальчика она родила от своего бойфренда Макса Беница. Но и с ним актриса рассталась. Сейчас она встречается с актером Беном Курой.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Куриленко оголилась на камеру: «Как можно быть такой…».

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.