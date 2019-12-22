Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, известная тем, что снялась в одной из частей знаменитой "бондианы" продемонтсрировала свою красоту в пикантном наряде

Как сообщает Politeka.net, актриса несмотря на свой напряженный рабочий график успевает вести страницу в личном блоге Instagram.

Уроженка города Бердянск не оставляет своих фанов в соцсетях без внимания и регулярно подбрасывает им новости для обсуждений, публикуя фото с отдыха, съемочной площадки, красных дорожек, а также не обходит вниманием и горячие фотосеты.

Каждая такая фотография получает множество комментариев от пользователей сети.

В этот раз раз она не постеснялась и продемонстрировала горячий снимок, который не оставил равнодушными пользователей сети.

Как показано на фото, Куриленко позирует в необычной декорации. Она сидит на фоне яркой картинки. На заднем фоне изображены листья высоких растений и автомобиль. Она позировала, словно облокотилась на капот настоящего автомобиля.

Для такой эпатажной фотосессии Куриленко надела соблазнительное боди черного цвета. Оно умело подчеркнуло ее фигуру и оголило зону декольте. Темные волосы актриса решила распустить, а макияж выбрала едва заметный, с акцентом на глаза.

Поклонники не смогли устоять перед обоянием красавицы, начав комментировать ее новый лук.

"Олечка, ты просто космос🌹❤️🌹", "Ооооохооооо💪🏼😋", "Вы просто великолепны...не только безумно красивая🙏😊", "Ё- моё, машинка то у нас дорогая,😯 ножки прям так и подкашиваются😌 Нравится машинка, да Олька😉".

Также ранее сообщалось, что на новом опубликованном фото артистка Куриленко красуется в стильном белом белье – «низе» комплекта с высокой талией и «верхе» - топе на бретелях. Аскетический, но вместе с тем привлекающий внимание образ дополнила простая, но модная прическа артистки, минимум макияжа на ее лице и неброские декорации – фон для снимков.

Поклонники просто в восторге от увиденного и всячески нахваливают украинскую девушку Джеймса Бонда.

Напомним, украинская девушка Бонда в чулках похвасталась идеальным телом

Как ранее сообщала Politeka, украинская девушка Бонда засветила все свои прелести в эффектной позе

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