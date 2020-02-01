Популярная певица МакSим вынуждена покинуть большую сцену

Печальную новость в Instagram сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова, передает Politeka.net.

По ее словам, российская звезда МакSим покидает большую сцену из-за проблем со здоровьем.

Как известно, в прошлом году певица угодила в ДТП, из-за чего получила серьезные травмы.

Маргарита Соколова также сообщила, что певица МакSим уходит в бессрочный отпуск по настоятельной рекомендации врачей, которые ранее советовали ей взять паузу в гастрольной жизни.

Она также добавила, что из-за решения звезды все запланированные концерты будут отменены, и попросила поклонников с пониманием отнестись к этому.

«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — резюмировала менеджер певицы МакSим в своем Instagram.

"Очень плохо и грустно...", "Малышка, скорейшего выздоровления, буду ждать", "Выздоравливай, Марина!", "Главное здоровье. Скорейшего выздоровления", - отреагировали фанаты на печальную новость

Ранее мы сообщали о том, что популярная певица MaкSим напугала фанатов внешним видом. После выступления МакSим в Татарстане в сети появились немало критических комментариев. Артистка, как уверяют присутствовавшие на концерте, очень изменилась.

За тот вечер певица несколько раз переодевалась, чтобы продемонстрировать свои наряды. Однако ей не удалось скрыть от фанатов то, что она изрядно поправилась.

По мнению зрителей, певице было крайне трудно исполнять некоторые композиции. «Она пела, будто ей не хватало воздуха», — утверждают очевидцы.

Представитель МакSим Маргарита Соколова опровергла, что концерт в Казани был провальным.

Также мы сообщали о том, что певица МакSим скоро выйдет замуж. Звезда призналась, что ее возлюбленный сделал ей долгожданное предложение и вскоре у них будет свадьба.

Марина Максимова крайне мало говорит о личной жизни, но в этот раз она не могла умолчать радостную новость.

В своем личном Instagram звезда продемонстрировала дорогостоящее помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки.

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