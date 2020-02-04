Самая спортивная артистка "Женского квартала" показала на камеру все свои умения

Екатерина Никитина поупражнялась на коврике, при этом частично засветив свою грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».

На новом опубликованном Екатериной видео, она стоит "в планке", таким образом тренируя практически все свое тело - упражнение достаточно непростое и без подготовки вот так перемещаться с руки на руку, как это делает Екатерина - достаточно сложно.

Артиска надела спортивный обтягивающий костюм - топ и лосины, свои волосы она собрала в игривый хвостик, на лице - макияж, кажется, что отсутсвует.

Поклонникам звезды сцены очень понравилась "спортивная миниатюра" в исполнении Екатерины. Они пишут о том, что девушка не перестает их восхищать и удивлять, нашлись и такие, которые несколько "подначивали" Екатерину с ее способностями, дескать, "а дольше вот так простоять можешь?".

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#5minchallenge Бросила мне вызов @anastasiikosenko😏 А я бросаю всем моим любимым подписчикам)🙈 PS. Но очень хочется увидеть планку от @dnlbeliy @rybak_sydney @dariyatsarenko @rasul_mirzaiev @yarik_burdovitsin @egor_bilan @vit.gvozdetskyi @zhukovtsova_kiyashko 👀🙈 Что от Вас требуется:👇🏻 -Простоять 5 мин в планке⚡️ -Не касаясь коленками пола🦵 -Не подымать 🍑 Можно крутиться как я на видео, но не желательно(у меня просто очень затекают руки и немеют, по этому и кручусь) В идеале, конечно же, нужно простоять не шевелясь)💪🏻👀 • Отмечайте друзей, кому хотите бросить такой же вызов👇🏻 • Выставляйте, отмечает меня, а я вас буду постить в стори))) • Всем Спорт! • Трек моей талановитейшей подружки @kiana.nastya ❤️ Ты огнище 🔥 • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

A post shared by 🦩𝔼𝕂𝔸𝕋𝔼ℝ𝕀ℕ𝔸🦩 (@nikitkinna) on

Ранее мы писали о том, что девушка мастерски стояла на руках, плавно переходя из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат - поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

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#stretching 🧘🏼‍♀️ Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ❗️ATTENTION❗️ Открыта запись на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия! 💎Направление: -stretching -fitness -bodymake -kids gymnastics -tabata ⏱Длительность занятия: 1 час! -> 60 мин! -> 3600 секунд! 📍Где: Район м.Лукьяновская (Ул. Глубочицкая) 🕰 Когда: Все индивидуально! Время подбираем удобное для вас😏 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Часто задаваемые вопросы!❗️ 1. Что с собой нужно?👐🏻 ☝🏻Удобную одежду, носочки, водичку и настроение. 2. Как часто нужно встречаться?🤗 ☝🏻Все зависит от ваших способностей. Желательно не меньше 2ух раз в неделю. (Это если вы хотите результат) 3. Я никогда ничем не занималась, разве я могу сесть? ☝🏻ДА!!!!! 4. Мне 300500 тысяч лет, не поздно? ☝🏻НЕТ!!!! Личный пример, моя Бабушка села на шпагат впервые в жизни в 50 лет🤟🏻 • 😏Я жду ТЕБЯ в зале! Пора в 2020 сделать что-то невероятное и исполнить давнюю мечту!💡 Переступайте через себя!!!☝🏻 Все возможно!❤️ • 📝Для записи пишите сюда @nk_streching ! • Song: Alyona Alyona & Jamala - Забирай 🙈 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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