View this post on Instagram

#5minchallenge Бросила мне вызов @anastasiikosenko😏 А я бросаю всем моим любимым подписчикам)🙈 PS. Но очень хочется увидеть планку от @dnlbeliy @rybak_sydney @dariyatsarenko @rasul_mirzaiev @yarik_burdovitsin @egor_bilan @vit.gvozdetskyi @zhukovtsova_kiyashko 👀🙈 Что от Вас требуется:👇🏻 -Простоять 5 мин в планке⚡️ -Не касаясь коленками пола🦵 -Не подымать 🍑 Можно крутиться как я на видео, но не желательно(у меня просто очень затекают руки и немеют, по этому и кручусь) В идеале, конечно же, нужно простоять не шевелясь)💪🏻👀 • Отмечайте друзей, кому хотите бросить такой же вызов👇🏻 • Выставляйте, отмечает меня, а я вас буду постить в стори))) • Всем Спорт! • Трек моей талановитейшей подружки @kiana.nastya ❤️ Ты огнище 🔥 • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n