Самая спортивная артистка "Женского квартала" показала на камеру все свои умения

Екатерина Никитина поупражнялась на коврике, при этом частично засветив свою грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram актрисы «Женского квартала».

На новом опубликованном Екатериной видео, она стоит "в планке", таким образом тренируя практически все свое тело - упражнение достаточно непростое и без подготовки вот так перемещаться с руки на руку, как это делает Екатерина - достаточно сложно.

Артиска надела спортивный обтягивающий костюм - топ и лосины, свои волосы она собрала в игривый хвостик, на лице - макияж, кажется, что отсутсвует.

Поклонникам звезды сцены очень понравилась "спортивная миниатюра" в исполнении Екатерины. Они пишут о том, что девушка не перестает их восхищать и удивлять, нашлись и такие, которые несколько "подначивали" Екатерину с ее способностями, дескать, "а дольше вот так простоять можешь?".

Ранее мы писали о том, что девушка мастерски стояла на руках, плавно переходя из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат - поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

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