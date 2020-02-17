Образы Ани Лорак вызывают массу обсуждений в сетях, люди делятся абсолютно разными мнениями

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда решила показать небольшое промо-видео, сделанное специально к премьере нового клипа Каролины. Отметим, данный клип на песню "Я бы летала" для Лорак сделал, как и многие предыдущие, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Показанный ролик произвел фурор среди поклонников, ведь Лорак примерила на себя сразу несколько образов, однако все они светлые, напоминающие пляжные. Само действие клипа тоже проходит в необычном месте, полностью окруженном светом.

"Soon… #ябылетала @alanbadoev", – интригующе подписала видео певица. Поклонники в восторге и уже сильно заинтригованы. Теперь все теряются в догадках, что же это будет за клип, а некоторые просто пишут теплые слова певице.

До этого артистка решила похвастаться необычным видеороликом, позируя на сцене со время шоу-тура "The Best", где исполняет свои самые яркие хиты.

Так, артистка представила премьеру песни "Я бы летала", выйдя на сцену в брючном синем костюме свободного размера из массивных пайеток. Причем звезда продолжает это во время своего тура, каждый раз привлекая внимание к новым работам.

Также на показанном видео можно заметить еще несколько стильных нарядов звезды. К примеру, алое платье с блестками и пикантными вырезами по бокам. Поклонники под новым постом в Инстаграм звезды написали свои впечатления по поводу увиденного, а также рассказали об ожиданиях, связанными с новыми выступлениями.

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