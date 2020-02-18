Весна принесет невероятную удачу и счастье избранным знакам Зодиака

Весной начнутся серьезные изменения в жизни практически всех представителей зодиакального созвездия. Год Белой Крысы принесет многим кардинальные перемены, новые знакомства, путешествия и встречи с теми, кто принесет счастье в личной жизни.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым весна принесет невероятную удачу, успех и положительную энергию.

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Тельцы

Серьезное продвижение вперед ожидает представителей этого знака Зодиака весной. Это будет касаться не только финансового благополучие, но и амурных дел.

На стороне Тельцов будет немыслимая удача, они получат приятные сюрпризы от судьбы в виде наследства, карьерного роста, приятных встреч, развития любовных отношений, возможностей для достижения намеченных целей.

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Дева

Представители этого знака Зодиака получат весной множество приятных сюрпризов. Основной сферой жизни, в которой им повезет будет личная жизнь. Девы могут встретить весной человека, который станет для них второй половинкой и родственной душой.

А семейные Девы смогут укрепить свои отношения, которые буквально заиграют новыми красками.

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Весы

2019 год закончился для представителей этого знака Зодиака на черной полосе, но весной 2020 года в их жизнь ворвется белая полоса. Весы смогут почувствовать себя счастливыми и окрыленными. 

Все неприятности на работе и в личной жизни уйдут, а вместо них придет заслуженное и давно ожидаемое счастье. Астрологи отметили, что весной стоит уделить время саморазвитию, а свободное время стоит посвятить близким людям.