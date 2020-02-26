Три знака Зодиака ждет сплошная белая полоса с начала весны, их жизнь буквально начнется заново

Март сулит некоторым знакам Зодиака серьезные перемены. Известный астролог Павел Глоба назвал троих представителей зодиакального круга, для которых первый месяц весны может стать по-настоящему новым началом.

Раки

Весна принесет исправление любой неразрешенной ситуации, которая ранее казалась безнадежной и трудной. Все проблемы разрешатся в пользу представителей этого знака Зодиака. При этом помощь может прийти от малознакомых людей. Астролог также уверен, что события в марте развернутся стремительно и непредсказуемо.

Благоприятные дни в марте: 1, 5, 10, 11, 18, 22, 24, 28.

Львы

Март подготовил для представителей этого знака Зодиака настоящие приключения, которые будут наполнены переездами и встречами. В этом месяце астролог советует подумать о карьере и работать за троих.

В результате вы начнете за троих и получать, а энергия станет бить через край. Чтобы добиться намеченных целей, звезды советуют в марте не вступать в открытые конфликты.

Благоприятные дни в марте: 2, 3, 9,11,18, 25, 26, 30.

Стрельцы

Для представителей этого знака Зодиака начнется время карьерного прыжка, ведь их может ждать новая должность. Но стоит помнить, что к любому делу нужно подходить с особой ответственностью. Ко всему прочему, весна станет прекрасным временем, чтобы помириться с кем-то, кого давно не могли простить.

Астролог отмечает, что если кто-либо попытается спровоцировать Стрельцов на конфликт - не стоит отвечать на грубость.

Благоприятные дни в марте: 2, 4, 9, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 31.