Россия тратит колоссальные средства на распространение своей пропаганды с целью воздействия на умы граждан западных стран, поэтому возникновение частных информационных компаний, подобных «Девятому валу», является вполне закономерным явлением. Об этом в комментарии заявил политтехнолог Александр Кочетков.

Сообщает сайт Правовой контроль.

По его словам, российская пропаганда является чем-то уникальным в своем роде.



«Надо признать, что это фактически новое слово в пропагандистской сфере. Они занимаются созданием новой деятельности. Они не информируют, никакого отношения к информации не имеют. Это и не совсем пропаганда, потому что она базируется на определенных фактах и искажает их, или вовсе на каких-то фактах, которых не существует», - отметил он.

Кочетков акцентирует внимание на том, что сейчас россияне вышли на новую степень развитии инфокомпаний.

«Они вообще не факты создают, а определенную реальность, которая совершенно уникальна, нет ничего общего с реальностью, в которой мы живем. То есть, они создают свой собственный мир», - добавил он.

Более того, подчеркивает эксперт, с помощью своих ИПСО россияне формируют новую виртуальную реальность в целом – мировую.

Эксперт добавил, что нельзя игнорировать тот факт, что основной акцент в работе российских инфокомпаний делается на то, чтобы выставить Украину в неприглядном свете, используя ее внутренние проблемы.



«Они используют имеющиеся напряжения, которые действительно существуют в украинском обществе, они всячески это раздувают, пытаются довести до каких-то протестных действий. У нас есть проблемы с коррупцией, мы об этом пишем, а они раздувают эту идею, гипертрофируя до такого, что поскольку есть коррупция во власти, то Украину защищать не надо», - пояснил он.

Рассматривая деятельность телеграм-канала «Девятый вал», Кочетков указал, что работе подобных инфокомпаний в РФ уделяется большое внимание.



«Потому что война, и война гибридная ведется изначально, то есть они информационному пространству придают значение чуть ли не больше, чем непосредственно боевым действиям. А поскольку они с Западом воюют в информатике, то там сосредотачиваются колоссальные ресурсы, потому что они на это выделяют десятки миллиардов долларов», - подытожил он.

Напомним, что недавно волонтёры из «Союза добровольцев Украины» провели в Киеве пресс-конференцию, на которой презентовали расследование о деятельности российских частных информационных компаний. В частности, подобная деструктивная деятельность Москвы была рассмотрена на примере ИПСО «Девятый вал».